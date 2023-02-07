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Итальянские эксперты помогут Одессе в дальнейшей работе с ЮНЕСКО

7 февраля 2023 16:40
оновлено: 17:21
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Анна Мурадова
Редактор
Итальянские эксперты помогут Одессе в дальнейшей работе с ЮНЕСКО
Исторический центр Одессы охраняется в соответствии с международным законодательством
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Италия максимально способствовала включению Одессы в Основной Список ЮНЕСКО. Теперь международные эксперты будут помогать и в дальнейшей работе со Всемирным наследием.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Итальянский опыт является очень важным для Одессы, ведь на территории Италии находится больше всего объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Более того, большое количество достопримечательностей архитектуры в Одессе было создано именно итальянцами.

"На сессии ЮНЕСКО было настоящее сражение Украины и Одессы за наше культурное наследие. Представители России пытались исключить наш вопрос из повестки дня, но благодаря итальянской делегации мы одержали победу! Мы не стреляли там из оружия. Но мы боролись за наше будущее. Каждый на своем месте сегодня приближает нашу победу. Еще раз хочу поблагодарить вас за поддержку — вчера, сегодня и завтра", — сказал Геннадий Труханов.

Что подпадает под защиту ЮНЕСКО

В официальном досье ЮНЕСКО не нашлось места государственному флагу или гербу Украины, однако есть якорь-сердце, которое создала студия российского дизайнера Артемия Лебедева, активно поддерживающего агрессию России.

Также входит не весь центр Одессы, а лишь часть согласно плану градостроительства де Волана. В структуру досье вошли памятники архитектуры, демонстрирующие мультикультурализм города. В охранную зону кроме частей исторического центра города должен войти и порт.

Включение Одессы в список ЮНЕСКО несет большую ответственность перед миром. В охранной зоне должны еще больше следить за состоянием достопримечательностей. Кроме того, хаотической застройке должен прийти конец. Верят ли в это люди, узнавали Новини.LIVE.

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