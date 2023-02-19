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Комісія ЮНЕСКО скоро приїде до Одеси: охоронну зону можуть збільшити, – Іван Ліптуга

19 лютого 2023 16:20
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
До Одеси має прибути комісія ЮНЕСКО: які зміни варто чекати на мапі охоронної зони, - читати тут.
Порт пообіцяли винести у буферну зону
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Після кількох десятиліть очікувань Одесу прийняли до охоронного списку ЮНЕСКО. Це лише початок шляху, хоча є перші кроки до визначання того, як захист має запрацювати. До того ж територію, яка має охоронятись можуть збільшити.

Про це повідомив очільник департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга.

Чиновник відзначив, що це вагомий крок для міста та України загалом. Подана до організації ЮНЕСКО охоронна зона може змінитися, адже Одеса унікальна тим, що центр міста функціонує: бізнес, порт та туризм.Тому будуть правки, хоча рекомендацій поки що не отримали.



"Є низка технічних питань. Ми чекаємо моніторингову комісію, яка має приїхати до червня місяця. Тоді вона закріпить, як саме все відбуватиметься", — сказав очільник департаменту культури Одеської міськради.
 
Згідно з досьє, яке подавалось в ЮНЕСКО є територія — межі якої від Приморської вулиці до Жуковського і порт, як основна зона. Навколо неї доволі велика частина до вулиці Пантелеймонівської, вона вважається буферною. Також до буферної зони потрапив Французький бульвар.
 
"Є певні відмінності і більш жорсткі вимоги щодо змін в основній, і більш м’які в буферній. Винесемо порт, бо він працює. Але там є свої вимоги і їх треба погодити. Ми на етапі того, що не отримали сертифікацію", — зазначив Іван Ліптуга.

Згодом розроблять регламент, як далі працювати тим, хто розпоряджається нерухомістю в охоронній зоні. Поки очікують на комісію, яка має допомогти врегулювати всі ці питання.

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В офіційному досьє ЮНЕСКО не знайшлося місця державному прапору чи гербу України, однак є якір-серце, що створила студія російського дизайнера Артемія Лебедєва, який активно підтримує агресію рф.

Також входить не весь центр Одеси, а лише частина, згідно з планом містобудування де Волана. В структуру досьє увійшли пам'ятки архітектури, які демонструють мультикультуралізм міста. В охоронну зону, крім частин історичного центру міста, має увійти й порт.

Включення Одеси до списку ЮНЕСКО несе велику відповідальність перед світом. В охоронній зоні мають ще більше слідкувати за станом пам’яток. Крім того, хаотичній забудові має прийти кінець. Чи вірять в це люди, дізнавались Новини.LIVE.

Раніше ми писали, що Італія максимально сприяла включенню Одеси до Основного Списку ЮНЕСКО. Наразі міжнародні експерти допомагатимуть й у подальшій роботі із Всесвітньою спадщиною.

Фото: РБК-Украина. 

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