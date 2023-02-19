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Комиссия ЮНЕСКО скоро приедет в Одессу: охранную зону могут увеличить, — Иван Липтуга

19 февраля 2023 16:20
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
В Одессу должна прибыть комиссия ЮНЕСКО: какие изменения следует ожидать на карте охранной зоны - читать здесь.
Порт пообещали вынести в буферную зону
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

После нескольких десятилетий ожидания Одессу приняли в охранный список ЮНЕСКО. Это только начало пути, хотя есть первые шаги по определению того, как защита должна заработать. К тому же территорию, которая должна охраняться, могут увеличить.

Об этом сообщил глава департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга.

Чиновник отметил, что это весомый шаг для города и Украины в целом. Представленная в организацию ЮНЕСКО охранная зона может измениться, ведь Одесса уникальна тем, что центр города функционирует: бизнес, порт и туризм. Поэтому будут правки, хотя рекомендаций пока не получили.



"Есть ряд технических вопросов. Мы ждем мониторинговую комиссию, которая должна приехать к июню месяца. Тогда она закрепит, как именно все будет происходить", — сказал глава департамента культуры Одесского горсовета.

Согласно досье, которое подавалось в ЮНЕСКО, есть территория, границы которой от Приморской улицы до Жуковского и порт, как основная зона. Вокруг нее довольно большая часть до улицы Пантелеймоновской, она считается буферной. Также в буферную зону попал Французский бульвар.

"Есть определенные отличия и более жесткие требования по изменениям в основной, и более мягкие в буферной. Вынесем порт, потому что он работает. Но там есть свои требования и их нужно согласовать. Мы на этапе того, что не получили сертификацию", — отметил Иван Липтуга.

Впоследствии будет разработан регламент, как дальше работать тем, кто распоряжается недвижимостью в охранной зоне. Пока ожидают комиссию, которая должна помочь урегулировать все эти вопросы.

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Что подпадает под защиту ЮНЕСКО

В официальном досье ЮНЕСКО не нашлось места государственному флагу или гербу Украины, однако есть якорь-сердце, которое создала студия российского дизайнера Артемия Лебедева, активно поддерживающего агрессию россии.

Также входит не весь центр Одессы, а лишь часть согласно плану градостроительства де Волана. В структуру досье вошли памятники архитектуры, которые демонстрируют мультикультурализм города. В охранную зону кроме частей исторического центра города должен войти и порт.

Включение Одессы в список ЮНЕСКО несет большую ответственность перед миром. В охранной зоне должны еще больше следить за состоянием достопримечательностей. Кроме того, хаотической застройке должен прийти конец. Верят ли в это люди, узнавали Новини.LIVE.

Ранее мы писали, что Италия максимально способствовала включению Одессы в Основной список ЮНЕСКО. Теперь международные эксперты будут помогать и в дальнейшей работе со Всемирным наследием.

Фото: РБК-Украина.

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