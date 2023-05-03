Одесский порт хотят исключить из списка ЮНЕСКО

Вид на Одесский порт с высоты птичьего полета. Фото: ГП "Одесский порт"

Одесса должна выполнить список рекомендаций от Комитета ЮНЕСКО до июня 2023 года. Некоторые требуют расширения объекта всемирного наследия и исключения Одесского порта из этого списка.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии Одесского городского совета.

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"Рекомендации касаются следующего: во-первых, расширение объекта всемирного наследия в пределы комплексной охранной зоны. Во-вторых, исключение Одесского порта из объекта ЮНЕСКО, но включение его в буферную зону — территории вокруг объекта, где будут действовать ограничение нового строительства", — отметил Геннадий Труханов.

Дополнительно рекомендации требуют усиления правового регулирования, чтобы защитить объект от ненадлежащего градостроительного развития и усовершенствовать систему управления и мониторинга объекта. Мэр Труханов призвал к разработке предохранителей, которые позволят блокировать попытки негативного влияния на объект всемирного наследия и введение такой системы управления и контроля, что не позволит вредить наследству и будет способствовать его сохранению.

Исторический центр Одессы под защитой ЮНЕСКО. В основной список внесли улицы, здания и другие объекты, имеющие признаки мультикультурализма. Увидят ли одесситы в ближайшее время отремонтированные памятники архитектуры. Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эксперт в сфере ЖКХ Валерий Матковский.

Кроме того, в центре города появилась информационная табличка, посвященная включению объекта "Исторический центр Одессы" в Список Всемирного наследия. Во время церемонии мэру был вручен оригинал документа, подтверждающего новый статус.