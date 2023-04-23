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Центр Одеси під захистом ЮНЕСКО: коли очікувати на відремонтовані пам’ятки

23 квітня 2023 19:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Центр Одеси під захистом ЮНЕСКО: коли очікувати на відремонтовані пам’ятки
Історичний центр Одеси. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Історичний центр Одеси під захистом ЮНЕСКО. До основного списку внесли вулиці, будівлі та інші об'єкти, які мають ознаки мультикультуралізму. 

Чи побачать одесити найближчим часом відремонтовані пам'ятки архітектури. Про це журналістам Новини.LIVE розказав експерт у сфері ЖКГ Валерій Матковський.

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За його словами, включення Одеси до списку ЮНЕСКО — велике досягнення для міста. Втім, експерт не впевнений, що найближчим часом в місто буде направлено відповідне фінансування для реконструкції історичного центру.

"Мені б в першу чергу хотілося побажати, щоб до Одеси нічого не прилетіло і те історичне надбання, що є, місто зберегло для майбутніх поколінь. Нині постає питання: чи дадуть грошей на повну реконструкцію історичного центру? Впевнений, що ні. Якщо і відремонтують щось, то це буде якийсь мізер", — зазначив Валерій Матковський.

Крім того, експерт у сфері ЖКГ  розказав, що у першу чергу необхідно ефективно розпоряджатися коштами та направляти їх у ті об’єкти, які цього потребують.

"От візьмемо будинок Русова, який відреставрували, але належить він приватній особі. Суд скасував рішення про повернення цієї будівлі у власність міста і фактично мільйони бюджетних коштів пішли на реставрацію приватного будинку. Хто за це відповідатиме? А можна ж було направити ці гроші на ті об'єкти, які у власності міста. От це якраз те, про що ми говоримо — ефективність використання бюджетних коштів. І така ситуація майже скрізь", — наголосив Валерій Матковський.

За його словами, Одесу будували відомі люди й це історичне надбання треба зберегти, а не лише звітувати, що витратили мільйони, а результату нуль. Валерій Матковський сподівається, що європейські чиновники виконають обіцяне в рамках домовленостей по включенню історичного центру Одеси до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

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