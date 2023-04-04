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ЮНЕСКО допоможе зберегти колекції Одеського археологічного музею

4 квітня 2023 19:40
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Анна Мурадова
Редактор
На музей чекає також ремонт
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З метою збереження історичної спадщини України, генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле оголосила про нову ініціативу щодо збереження колекції Одеського археологічного музею. Це стало можливим завдяки сприянню послів доброї волі ЮНЕСКО.

Про це дізнались кореспонденти Новини.LIVE.

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"Я з радістю хочу зазначити, що незабаром ми розпочнемо нову нашу ініціативу щодо збереження колекції Одеського археологічного музею. Це стає можливим завдяки організації та сприянню одного із послів доброї волі ЮНЕСКО", —  зауважила генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Збереження історичної спадщини є важливою місією ЮНЕСКО, і це стає ще актуальнішим в контексті війни. Завдяки співпраці Одеський археологічний музей може продовжувати зберігати свої колекції для майбутніх поколінь.

"Ми співпрацюємо і наша робота продуктивна з художнім музеєм. Ми готові підставити плече, готові виділяти гроші ремонтувати фасади й допомагати в процесі цифровізації. У нас вже є напрацювання в цьому напрямку", — додав Геннадій Труханов.

Що відомо про музей

Одеський національний художній музей — це один з найбільших художніх музеїв України, розташований в історичному центрі Одеси. В музеї зібрано багату колекцію українського та європейського мистецтва, зокрема живопису, графіки, скульптури та прикладного мистецтва. Тут представлені як твори відомих майстрів, так і роботи менш відомих авторів. В музеї також організовують виставки, конференції та інші культурні заходи.

Зазначимо, що Одеський національний художній музей відкрив доступ до наукового архіву. У цифровому форматі представлено понад 5400 файлів з більш ніж 30 музейних фондів.

Нагадаємо, новим керівником Одеського  національного художнього музею стала Катерина Кулай. Вона працює в музеї з 2016 року. 

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