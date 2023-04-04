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ЮНЕСКО поможет сохранить коллекции Одесского археологического музея

4 апреля 2023 19:40
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Анна Мурадова
Редактор
Музей ждет также ремонт
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С целью сохранения исторического наследия Украины генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле объявила о новой инициативе по сохранению коллекции Одесского археологического музея. Это стало возможным благодаря содействию послов доброй воли ЮНЕСКО.

Об этом узнали корреспонденты Новини.LIVE.

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"Я с радостью хочу отметить, что в скором времени мы приступим к новой нашей инициативе по сохранению коллекции Одесского археологического музея. Это становится возможным благодаря организации и содействию одного из послов доброй воли ЮНЕСКО", — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Сохранение исторического наследия является важной миссией ЮНЕСКО, и это становится еще более актуальным в контексте войны. Благодаря сотрудничеству, Одесский археологический музей может продолжать хранить свои коллекции для будущих поколений.

"Мы сотрудничаем и наша работа продуктивна с художественным музеем. Мы готовы подставить плечо, готовы выделять деньги ремонтировать фасады и помогать в процессе цифровизации. У нас уже есть наработка в этом направлении", — добавил Геннадий Труханов.

Что известно о музее

Одесский национальный художественный музей — это один из крупнейших художественных музеев Украины, расположенный в историческом центре Одессы. В музее собрана богатая коллекция украинского и европейского искусства, в частности живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства. Здесь представлены как произведения известных мастеров, так и работы менее известных авторов. В музее также организуются выставки, конференции и другие культурные мероприятия.

Отметим, что Одесский национальный художественный музей открыл доступ к научному архиву. В цифровом формате представлено более 5400 файлов из более 30 музейных фондов.

Напомним, новым руководителем Одесского национального художественного музея стала Екатерина Кулай. Она работает в музее с 2016 года.

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