Одеський художній музей відкрив доступ до архіву: що це дасть?

Історія не має приховуватись

Одеський національний художній музей відкрив доступ до наукового архіву. У цифровому форматі представлено понад 5400 файлів з більш ніж 30 музейних фондів.

Про це повідомляє Одеський художній музей.

Що можна знайти в архіві

Відтепер кожен охочий зможе дізнатись цікаві історичні факти. В цифровому архіві представлені важливі документи з історії музею, фотографії, експозиційні плани та афіші, статті, матеріали про видатних працівників, мультимедійні матеріали про художників та мистецьке життя Одеси різних епох.

Серед представлених на платформі матеріалів:

колекція скляних фотонегативів 1910-1950-х років;

невідомі твори, фото та відео, рукописи, документація мистецьких подій українського художника Олександра Ройтбурда;

документальні матеріали про зміни музейних експозицій протягом різних епох;

нові персональні фонди.

"Традиційно наукові архіви українських музеїв мають закритий режим доступу, який складно подолати навіть вченим. Ми раді долучитися до небагатьох українських колег, що змінили цю практику, і стати відкритими не тільки для дослідників, але й для широкого загалу. Особливо важливо оцифровувати та публікувати архівні матеріали під час війни, коли фізичні носії інформації знаходяться під загрозою знищення. Це також важливий крок для відкритості та доступності історичних досліджень, зокрема в рамках деколонізаційного дискурсу", — пояснює науковий керівник проєкту, голова наукового відділу музею Кирило Ліпатов.

Цифровий мультимедійний архів — це важлива частина музейної роботи зі збереження та популяризації культурної спадщини. Поринути у захопливий світ історії міста та музею можна за посиланням.

Нагадаємо, в Україні нараховується близько 5000 різноманітних музеїв. Аби люди могли продовжувати насолоджуватись мистецтвом та історією одеські благодійники придбали для таких закладів генератори.