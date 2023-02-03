Історія і мистецтво у блекаут: одеські благодійники придбали генератори для музеїв України
В Україні нараховується близько 5000 різноманітних музеїв. Аби люди могли продовжувати насолоджуватись мистецтвом та історією одеські благодійники придбали для таких закладів генератори.
Про це стало відомо на сторінці facebook благодійної організації Хвиля’91.
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"Хвиля’91 підтримує культурні інститути України та приділяє увагу збереженню спадщини нашої країни. Так, організували повний логістичний комплекс по забезпеченню музеїв України портативними зарядними пристроями та сонячними панелями", — йдеться в повідомленні.
Вже 29 українських музеїв отримали зарядні станції EcoFlow Delta 3600. Такий пристрій дасть змогу працювати експозиційній залі під час відключень світла.
Нагадаємо, любитель розкопок Чарлі Кларк у 2019 році знайшов золотий кулон у Ворикширі, в регіоні Вест-Мідлендс в Англії. Виріб у формі серця прикрашений червоно-білими квітковими візерунками, що зображують союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської. Нині кулон представлений у Британському музеї.⠀
Тим часом в Українському музеї Нью-Йорка відкрилася фотовиставка американки українського походження Олени Ємчук. У залах музею представлено вибрані роботи автора з книги фотографій ODESA.
Також ми писали, що на аукціоні Sothebyʼs за понад $3 мільйони продали картину фламандського живописця Ентоні ван Дейка, яку знайшли в повітці, вкритій пташиним послідом. Картина створена на початку XVII столітті.
Зазначимо, одеситів запрошують долучитися до міжнародної виставки мобільного зв'язку 4YFN 2023. Стартапери мають можливість представити Україну на найбільшій конференції в індустрії гаджетів.