В Одесі кілька будинків частково отримають грошову компенсацію за покупку генераторів

В Одесі кілька будинків частково отримають грошову компенсацію за купівлю генераторів
В Одесі з міського бюджету компенсують частину грошей, витрачених на купівлю генераторів. Отримають кошти шість ОСББ, які першими подали заявки.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови.
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Загалом розподілили часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів у багатоквартирних будинках 3-х та більше поверхів. Усього виділили 409 300 гривень, аби надати їх:
- ОСББ № 3, № 3А, № 5А, № 5Б на вулиці Говорова "Говорова-5" — 62 300 гривень;
- ОСББ "Ясна поляна" — 100 тисяч гривень;
- ОСББ "Моряк-6" — 42 тисячі гривень;
- ОСББ "Армійський-8Г" — 100 тисяч гривень;
- ОСББ "САЛЮТ" — 52 500 гривень;
- ОСББ "Камета" — 52 500.
Більше про програму компенсації
Закупівля генераторів допоможе живити котельні, помпи для води та, залежно від потужності, ліфти й світло у під’їздах. ОСББ та ЖСК можуть розраховувати на 70% вартості. На співфінансування програми не можуть розраховувати будинки, які отримають послуги від керуючих компаній, адже ці багатоповерхівки не є юридичними особами.
Як отримати компенсацію
Учасники подають на розгляд Комісії пакет документів, завірених ними:
- заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів відповідно до форми;
- копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);
- копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);
- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;
- документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).
Тим часом в Одеській області може з’явитись мінівиробництво генераторів. Це необхідно, аби їх ціни на ринку не зросли. Про це повідомив кореспонденту Новини.LIVE ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Деталі читайте в матеріалі.