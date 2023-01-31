Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі кілька будинків частково отримають грошову компенсацію за купівлю генераторів arrow

В Одесі кілька будинків частково отримають грошову компенсацію за купівлю генераторів

31 січня 2023 11:31
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук
В Одесі кілька будинків частково отримають грошову компенсацію за покупку генераторів
Усього виділили понад 400 тисяч гривень
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук

В Одесі з міського бюджету компенсують частину грошей, витрачених на купівлю генераторів. Отримають кошти шість ОСББ, які першими подали заявки. 

Про це йдеться у розпорядженні міського голови.

Читайте також:

Загалом  розподілили часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів у багатоквартирних будинках 3-х та більше поверхів. Усього виділили  409 300 гривень, аби надати їх:

  • ОСББ № 3, № 3А, № 5А, № 5Б на вулиці Говорова "Говорова-5" — 62 300 гривень;
  • ОСББ "Ясна поляна" — 100 тисяч гривень;
  • ОСББ "Моряк-6" — 42 тисячі гривень;
  • ОСББ "Армійський-8Г" — 100 тисяч гривень;
  • ОСББ "САЛЮТ" — 52 500 гривень;
  • ОСББ "Камета" — 52 500.

Більше про програму компенсації

Закупівля генераторів допоможе живити котельні, помпи для води та, залежно від потужності, ліфти й світло у під’їздах. ОСББ та ЖСК можуть розраховувати на 70% вартості. На співфінансування програми не можуть розраховувати будинки, які отримають послуги від керуючих компаній, адже ці багатоповерхівки не є юридичними особами.

Як отримати компенсацію

Учасники подають на розгляд Комісії пакет документів, завірених ними:

  • заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів відповідно до форми;
  • копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);
  • копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);
  • копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;
  • документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).

Тим часом в Одеській області може з’явитись мінівиробництво генераторів. Це необхідно, аби їх ціни на ринку не зросли. Про це повідомив кореспонденту Новини.LIVE ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Деталі читайте в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:06 Наслідки атаки масштабніші, ніж очікувалось: Братчук про енергетичну ситуацію на Одещині

13:00 Вдруге за день: в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу

12:55 Відрубав голову та кінцівки: СБУ викрила окупанта, який вбив цивільного на Харківщині

Новина з фото

12:53 ​​​​​​​Столична поліція викрила схему розповсюдження наркотиків: заборонені речовини ховали в жолудях

12:52 Дев’ять років колонії: ВАКС виніс вирок ексслідчому Генпрокуратури Дмитру Сусу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:51 Пародія зірки "Кварталу 95" на Миколу Тищенка у Таїланді потрапила в тренди YouTube

12:45 Боротьба з корупцією: Україна — на 116 місці світового рейтингу

12:34 ​​​​​​​Митників спіймали на махінаціях із швидкими: держава зазнала 20-мільйонних збитків

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

12:30 Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, — Буданов

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Новина з відео

11:07 Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передав дрони Головному управлінню розвідки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

06:45 Іменини Оксани 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах та листівках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Актуальне по темі

None 31 Січень 13:06

Наслідки атаки масштабніші, ніж очікувалось: Братчук про енергетичну ситуацію на Одещині

None 31 Січень 13:00

Вдруге за день: в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу

None 31 Січень 12:55

Відрубав голову та кінцівки: СБУ викрила окупанта, який вбив цивільного на Харківщині

None 31 Січень 12:54

​​​​​​​Столична поліція викрила схему розповсюдження наркотиків: заборонені речовини ховали в жолудях

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB