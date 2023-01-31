В Одесі кілька будинків частково отримають грошову компенсацію за покупку генераторів

Усього виділили понад 400 тисяч гривень

В Одесі з міського бюджету компенсують частину грошей, витрачених на купівлю генераторів. Отримають кошти шість ОСББ, які першими подали заявки.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови.

Загалом розподілили часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів у багатоквартирних будинках 3-х та більше поверхів. Усього виділили 409 300 гривень, аби надати їх:

ОСББ № 3, № 3А, № 5А, № 5Б на вулиці Говорова "Говорова-5" — 62 300 гривень;

ОСББ "Ясна поляна" — 100 тисяч гривень;

ОСББ "Моряк-6" — 42 тисячі гривень;

ОСББ "Армійський-8Г" — 100 тисяч гривень;

ОСББ "САЛЮТ" — 52 500 гривень;

ОСББ "Камета" — 52 500.

Більше про програму компенсації

Закупівля генераторів допоможе живити котельні, помпи для води та, залежно від потужності, ліфти й світло у під’їздах. ОСББ та ЖСК можуть розраховувати на 70% вартості. На співфінансування програми не можуть розраховувати будинки, які отримають послуги від керуючих компаній, адже ці багатоповерхівки не є юридичними особами.

Як отримати компенсацію

Учасники подають на розгляд Комісії пакет документів, завірених ними:

заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів відповідно до форми;

копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);

копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);

копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;

документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).

Тим часом в Одеській області може з’явитись мінівиробництво генераторів. Це необхідно, аби їх ціни на ринку не зросли. Про це повідомив кореспонденту Новини.LIVE ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Деталі читайте в матеріалі.