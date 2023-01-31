В Одессе несколько домов частично получат денежную компенсацию за покупку генераторов

Всего выделили более 400 тысяч гривен

В Одессе из городского бюджета компенсируют часть денег, потраченных на покупку генераторов. Получат средства шесть ОСМД, которые первыми подали заявки.

Об этом говорится в распоряжении городского головы.

В общей сложности распределили частичную компенсацию стоимости закупки электрогенераторов в многоквартирных домах 3-х и более этажей. Всего выделили 409 300 гривен, чтобы предоставить их:

ОСМД № 3, № 3А, № 5А, № 5Б на улице Говорова "Говорова-5" — 62 300 гривен;

ОСМД "Ясная поляна" — 100 тысяч гривен;

ОСМД "Моряк-6" — 42 тысячи гривен;

ОСМД "Армейский-8Г" — 100 тысяч гривен;

ОСМД "САЛЮТ" — 52 500 гривен;

ОСМД "Камета" — 52 500.

Больше о программе компенсации

Закупка генераторов поможет питать котельные, насосы для воды и в зависимости от мощности лифты и свет в подъездах. ОСМД и ЖСК могут рассчитывать на 70% стоимости. На софинансирование программы не могут рассчитывать дома, которые получат услуги от управляющих компаний, ведь эти многоэтажки не являются юридическими лицами.

Как получить компенсацию

Участники представляют на рассмотрение Комиссии пакет документов, заверенных ими:

заявление на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенераторов в соответствии с формой;

копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар);

копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора (или другой заводской маркировки);

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;

документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Между тем, в Одесской области может появиться мини-производство генераторов. Это необходимо, чтобы их цены на рынке не выросли. Об этом сообщил корреспонденту Новини.LIVE экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Подробности читайте в материале.