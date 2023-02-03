История и искусство у блекаут: одесские благотворители приобрели генераторы для музеев Украины
В Украине насчитывается около 5000 музеев. Чтобы люди могли продолжать наслаждаться искусством и историей, одесские благотворители приобрели для таких заведений генераторы.
Об этом стало известно на странице facebook благотворительной организации Волна'91.
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"Волна'91 поддерживает культурные институты Украины и уделяет внимание сохранению наследия нашей страны. Так, был организован полный логистический комплекс по обеспечению музеев Украины портативными зарядными устройствами и солнечными панелями", — говорится в сообщении.
Уже 29 украинских музеев получили зарядные станции EcoFlow Delta 3600. Такое устройство позволит работать экспозиционному залу во время отключения света.
Напомним, любитель раскопок Чарли Кларк в 2019 году нашел золотой кулон в Ворикшире, в регионе Вест-Мидлендс в Англии. Изделие в форме сердца украшено красно-белыми цветочными узорами, изображающими союз короля Генриха VIII и его первой жены Екатерины Арагонской. В настоящее время кулон представлен в Британском музее.⠀
Тем временем в Украинском музее Нью-Йорка открылась фотовыставка американки украинского происхождения Елены Емчук. В залах музея представлены избранные работы автора из книги фотографий ODESA.
Также мы писали, что на аукционе Sotheby's за $3 миллиона продали картину фламандского живописца Энтони ван Дейка, которую нашли в сарайчике, покрытой птичьим пометом. Картина создана в начале XVII столетия.
Отметим, одесситов приглашают присоединиться к международной выставке мобильной связи 4YFN 2023. Стартаперы могут представить Украину на крупнейшей конференции в индустрии гаджетов.