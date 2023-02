У Нью-Йорку  відкрилася фотовиставка про Одесу

Всі фото були зроблені з 2014 по 2019 роки

В Українському музеї Нью-Йорка відкрилася фотовиставка американки українського походження Олени Ємчук. У залах музею представлено вибрані роботи автора з книги фотографій ODESA.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Фотокнига побачила світ влітку 2022 року, під час повномасштабної війни в Україні. Минулого року це видання увійшло до топу найкращих артзбірок за версією американського журналу Time.

"Українські жінки такі витривалі та сильні! Я бачу це більше саме зараз, коли йде повномасштабна війна. Сила протистояти таким жорстокостям і залишатися життєрадісною є особливою рисою української жінки", — зазначила Олена Ємчук.

У фотокнизі можна побачити портрети молодих одеситів. Вони були зроблені з 2014 по 2019 роки. Як зазначається в описі до книги, портрети молодих одеситів у військовому спорядженні сплітаються в образи молодості, що несуть романтику, радість і біль.

Що відомо про Олену Ємчук

Ємчук керувала або співрежисувала відеоролики для Zero та Thirty-Three. Крім того, вона займалася мистецьким напрямом для альбому Adore та пов'язаних з нею синглів. Її фотографії з'являються в Zero EP, на збірці The Aeroplane Flies High і на збірці Rotten Apples. Її модна фотографія представлена у вересневому каталозі Urban Outfitters.

Вона експонувала свої картини в Фонді Дактиля. Її картини відображають свій унікальний сюрреалістичний підхід до мистецтва з сатиричними розповідями та безперечними східноєвропейськими впливами.

Її поточний фокус на фешн фотографії почався у 1997 році. З того часу Ємчук публікувалася в італійський та японський Vogue, The New Yorker та W, а також знімала рекламні кампанії для Kenzo, Cacharel та Dries Van Noten.

Вона працювала з фронтменом Pumpkins Біллі Корганом з 1995 року до приблизно 2003 року. Протягом 2004 року Корган часто згадував її у своєму блозі, а також зробила обкладинку для його книжки Blinking with Fists.

У 2011 році Олена опублікувала свою першу книжку "Гідропарк".

Цей твір дає змогу побачити більш особисту сторону Ємчук, враховуючи, що більша частина її роботи обертається навколо портрету й модної фотографії. Фотографії, опубліковані в книзі, були зроблені в період з 2005 по 2008 роки.

