В Нью-Йорке открылась фотовыставка об Одессе
В Украинском музее Нью-Йорка открылась фотовыставка американки украинского происхождения Елены Емчук. В залах музея представлены выбранные работы автора из книги фотографий ODESA.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Фотокнига вышла в свет летом 2022 года, во время полномасштабной войны в Украине. В прошлом году это издание вошло в топ лучших артсборников по версии американского журнала Time.
"Украинские женщины такие выносливые и сильные! Я вижу это больше именно сейчас, когда идет полномасштабная война. Сила противостоять таким жестокостям и оставаться жизнерадостной является особенной чертой украинской женщины", — отметила Елена Емчук.
В фотокниге можно увидеть портреты молодых одесситов. Они были сделаны с 2014 по 2019 годы. Как отмечается в описании книги, портреты молодых одесситов в военном снаряжении сплетаются в образы молодости, несущие романтику, радость и боль.
Что известно об Елене Емчук
Емчук управляла или сорежиссировала видеоролики для Zero и Thirty-Three. Кроме того, она занималась художественным направлением для альбома Adore и связанных с ним синглов. Ее фотографии появляются в Zero EP, на сборнике The Aeroplane Flies High и на сборнике Rotten Apples. Ее модная фотография представлена в сентябрьском каталоге Urban Outfitters.
Она представила свои картины в Фонде Дактиля. Ее картины отражают свой уникальный сюрреалистический подход к искусству с сатирическими рассказами и бесспорными восточноевропейскими влияниями.
Ее текущий фокус на фэшн фотографии начался в 1997 году. С этого времени Емчук публиковалась в итальянский и японский Vogue, The New Yorker и W, а также снимала рекламные кампании для Kenzo, Cacharel и Dries Van Noten.
Она работала с фронтменом Pumpkins Билли Корганом с 1995 года до примерно 2003 года. В 2004 году Корган часто упоминал ее в своем блоге, а также сделала обложку для его книги Blinking with Fists.
В 2011 году Елена опубликовала свою первую книгу "Гидропарк".
Это произведение позволяет увидеть более личную сторону Емчук, учитывая, что большая часть работы вращается вокруг портрета и модной фотографии. Фотографии, опубликованные в книге, были сделаны в период с 2005 по 2008 год
Напомним, одесситов приглашают присоединиться к международной выставке мобильной связи 4YFN 2023. Стартаперы имеют возможность представить Украину на крупнейшей конференции в индустрии гаджетов.