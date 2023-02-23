Одесский художественный музей открыл доступ к архиву: что это даст?

История не должна скрываться

Одесский национальный художественный музей открыл доступ к научному архиву. В цифровом формате представлено более 5400 файлов из более 30 музейных фондов.

Об этом сообщает Одесский художественный музей.

Что можно найти в архиве

Теперь каждый желающий сможет узнать интересные исторические факты. В цифровом архиве представлены важные документы по истории музея, фотографии, экспозиционные планы и афиши, статьи, материалы о выдающихся работниках, мультимедийные материалы о художниках и художественная жизнь Одессы разных эпох.

Среди представленных на платформе материалов:

коллекция стеклянных фотонегативов 1910-1950-х годов;

неизвестные произведения, фото и видео, рукописи, документация художественных событий украинского художника Александра Ройтбурда;

документальные материалы об изменениях музейных экспозиций на протяжении разных эпох;

новые персональные фонды

"Традиционно научные архивы украинских музеев имеют закрытый режим доступа, который сложно преодолеть даже ученым. Мы рады приобщиться к немногим изменившим эту практику украинским коллегам и стать открытыми не только для исследователей, но и для широкой общественности. Особенно важно оцифровывать и публиковать архивные материалы во время войны, когда физические носители информации находятся под угрозой уничтожения. Это также важный шаг для открытости и доступности исторических исследований, в частности, в рамках деколонизационного дискурса", — объясняет научный руководитель проекта, глава научного отдела музея Кирилл Липатов.

Цифровой мультимедийный архив — это важная часть музейной работы по сохранению и популяризации культурного наследия. Погрузиться в увлекательный мир истории города и музея можно по ссылке.

Напомним, в Украине насчитывается около 5000 музеев. Чтобы люди могли продолжать наслаждаться искусством и историей, одесские благотворители приобрели для таких заведений генераторы.