Одесский художественный музей открыл доступ к архиву: что это даст?

Доступная история: архив Одесского художественного музея открыт для всех
Одесский национальный художественный музей открыл доступ к научному архиву. В цифровом формате представлено более 5400 файлов из более 30 музейных фондов.
Об этом сообщает Одесский художественный музей.
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Что можно найти в архиве
Теперь каждый желающий сможет узнать интересные исторические факты. В цифровом архиве представлены важные документы по истории музея, фотографии, экспозиционные планы и афиши, статьи, материалы о выдающихся работниках, мультимедийные материалы о художниках и художественная жизнь Одессы разных эпох.
Среди представленных на платформе материалов:
- коллекция стеклянных фотонегативов 1910-1950-х годов;
- неизвестные произведения, фото и видео, рукописи, документация художественных событий украинского художника Александра Ройтбурда;
- документальные материалы об изменениях музейных экспозиций на протяжении разных эпох;
- новые персональные фонды
"Традиционно научные архивы украинских музеев имеют закрытый режим доступа, который сложно преодолеть даже ученым. Мы рады приобщиться к немногим изменившим эту практику украинским коллегам и стать открытыми не только для исследователей, но и для широкой общественности. Особенно важно оцифровывать и публиковать архивные материалы во время войны, когда физические носители информации находятся под угрозой уничтожения. Это также важный шаг для открытости и доступности исторических исследований, в частности, в рамках деколонизационного дискурса", — объясняет научный руководитель проекта, глава научного отдела музея Кирилл Липатов.
Цифровой мультимедийный архив — это важная часть музейной работы по сохранению и популяризации культурного наследия. Погрузиться в увлекательный мир истории города и музея можно по ссылке.
Напомним, в Украине насчитывается около 5000 музеев. Чтобы люди могли продолжать наслаждаться искусством и историей, одесские благотворители приобрели для таких заведений генераторы.