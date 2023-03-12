Одеський художній музей очолить новий керівник
Новим керівником Одеського національного художнього музею стала Катерина Кулай. Вона працює в музеї з 2016 року.
Про це повідомила попередня керівниця закладу Олександра Ковальчук.
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"Маю важливу новину. Вчора було призначено нову виконуючу обов'язки директора — Катерину Кулай. Вона почала працювати в музеї ще 2016 року, коли ми тільки розпочали роботу проєкту Museum for Change, за два роки до призначення Олександра Ройтбурда. Складно уявити, що минуло так багато років та подій у нашому житті", — написала Олександра Ковальчук.
Катерина Кулай також залишається на чолі Благодійного фонду "ДРУЗІ МУЗЕЮ", який всі роки існував задля підтримки Одеського художнього.
Зазначимо, Олександра Ковальчук керувала роботою музею з 2021 року. Її призначив тодішній голова Одеської обласної адміністрації Сергій Гриневецький.
За часів керівництва музеєм Олександром Ройтбурдом, Олександра Ковальчук була заступницею директора музею, а після його смерті — директором. Наразі вона є депутаткою Одеської міської ради від фракції "Слуга народу".
Що відомо про музей
Одеський національний художній музей — державний художній музей, розташований у центрі Одеси, у будівлі садиби родини Наришкіних, пам'ятнику архітектури початку XIX століття. З 14 жовтня 2021 має статус національного.
Автор проєкту садиби не відомий. Будівництво тривало у 1823-1826. Будівлю освідчив у 1828 одеський архітектор Франческо Боффо. Палац побудовано в стилі класицизму — двоповерховий, з шестиколонним портиком та трикутним начілоком з картушем над ним. Під час пізніх перебудов будівля була поєднана з бічними флігелями заокругленими галереями, що утворюють курдонер. Розпланування на ділянці — садибного типу, за палацом на схилі був влаштований пейзажний парк. Існує штучний грот, який був влаштований у 1880 роках для виставки устрою дому.
У жовтні 2022 року Одеський художній музей завершив ремонт та виправив пошкодження, що з'явилися через ракетний удар з боку російських військ по порту Одеси.
Також музей першим в місті отримав "Блакитний щит". Все це зробили завдяки фінансуванню від ЮНЕСКО, з яким ще у липні підписав контракт волонтерський проєкт Museum for Change, направлений на підтримку одеських музеїв.