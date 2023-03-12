Одеський художній музей очолить новий керівник

Катерина Кулай — тво директорки Одеського національного художнього музею

Новим керівником Одеського національного художнього музею стала Катерина Кулай. Вона працює в музеї з 2016 року.

Про це повідомила попередня керівниця закладу Олександра Ковальчук.

"Маю важливу новину. Вчора було призначено нову виконуючу обов'язки директора — Катерину Кулай. Вона почала працювати в музеї ще 2016 року, коли ми тільки розпочали роботу проєкту Museum for Change, за два роки до призначення Олександра Ройтбурда. Складно уявити, що минуло так багато років та подій у нашому житті", — написала Олександра Ковальчук.

Катерина Кулай також залишається на чолі Благодійного фонду "ДРУЗІ МУЗЕЮ", який всі роки існував задля підтримки Одеського художнього.

Зазначимо, Олександра Ковальчук керувала роботою музею з 2021 року. Її призначив тодішній голова Одеської обласної адміністрації Сергій Гриневецький.

За часів керівництва музеєм Олександром Ройтбурдом, Олександра Ковальчук була заступницею директора музею, а після його смерті — директором. Наразі вона є депутаткою Одеської міської ради від фракції "Слуга народу".

Що відомо про музей

Одеський національний художній музей — державний художній музей, розташований у центрі Одеси, у будівлі садиби родини Наришкіних, пам'ятнику архітектури початку XIX століття. З 14 жовтня 2021 має статус національного.

Автор проєкту садиби не відомий. Будівництво тривало у 1823-1826. Будівлю освідчив у 1828 одеський архітектор Франческо Боффо. Палац побудовано в стилі класицизму — двоповерховий, з шестиколонним портиком та трикутним начілоком з картушем над ним. Під час пізніх перебудов будівля була поєднана з бічними флігелями заокругленими галереями, що утворюють курдонер. Розпланування на ділянці — садибного типу, за палацом на схилі був влаштований пейзажний парк. Існує штучний грот, який був влаштований у 1880 роках для виставки устрою дому.

У жовтні 2022 року Одеський художній музей завершив ремонт та виправив пошкодження, що з'явилися через ракетний удар з боку російських військ по порту Одеси.

Також музей першим в місті отримав "Блакитний щит". Все це зробили завдяки фінансуванню від ЮНЕСКО, з яким ще у липні підписав контракт волонтерський проєкт Museum for Change, направлений на підтримку одеських музеїв.