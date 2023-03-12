Одесский художественный музей возглавит новый руководитель

Екатерина Кулай – новый директор Одесского национального художественного музея

Новым руководителем Одесского национального художественного музея стала Екатерина Кулай. Она работает в музее с 2016 года.

Об этом сообщила предыдущая руководительница заведения Александра Ковальчук.

"Имею важную новость. Вчера была назначена новая исполняющая обязанности директора — Екатерину Кулай. Она начала работать в музее еще в 2016 году, когда мы начали работу проекта Museum for Change, за два года до назначения Александра Ройтбурда. Сложно представить, что прошло так много лет и событий в нашей жизни", — написала Александра Ковальчук.

Екатерина Кулай также остается во главе Благотворительного фонда "ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ", который все годы существовал для поддержки Одесского художественного.

Отметим, что Александра Ковальчук руководила работой музея с 2021 года. Ее назначил тогдашний глава Одесской областной администрации Сергей Гриневецкий.

Во времена руководства музеем Александром Ройтбурдом, Александра Ковальчук была заместителем директора музея, а после его смерти — директором. В настоящее время она является депутатом Одесского городского совета от фракции "Слуга народа".

Что известно о музее

Одесский национальный художественный музей — государственный художественный музей, расположенный в центре Одессы, в здании усадьбы семьи Нарышкиных, памятнике архитектуры начала XIX века. С 14 октября 2021 года имеет статус национального.

Автор проекта усадьбы не известен. Строительство продолжалось в 1823—1826 гг. Здание объявил в 1828 году одесский архитектор Франческо Боффо. Дворец построен в стиле классицизма – двухэтажный, с шестиколонным портиком и треугольным начелоком с картушем над ним. Во время поздних перестроек здание было соединено с боковыми флигелями с округленными галереями, образующими курдонер. Планировка на участке — усадебного типа, за дворцом на склоне был устроен пейзажный парк. Существует искусственный грот, устроенный в 1880 годах для выставки устройства дома.

В октябре 2022 года Одесский художественный музей завершил ремонт и исправил повреждения, появившиеся из-за ракетного удара со стороны российских войск по порту Одессы.

Также музей первым в городе получил "Голубой щит". Все это сделали благодаря финансированию ЮНЕСКО, с которым еще в июле подписал контракт волонтерский проект Museum for Change, направленный на поддержку одесских музеев.