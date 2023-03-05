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Окупація Одеси: як її пережили містяни в часи Другої світової війни

5 березня 2023 15:08
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Окупація Одеси під час Другої світової війни
Вийшла друком книга про життя міста — у її створенні взяли участь румунські та українські вчені
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Три роки науковці двох країн досліджували історію Одеси в період окупації. У книзі йдеться про те, як з музеїв та бібліотек Одеси вивозили культурні, мистецькі та археологічні цінності.

Про нове видання розповів на своїй сторінці у Фейсбук історик  Андрій Красножон.

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"Вийшла друком наша з румунськими колегами довгоочікувана книга, яку ми готували останніх три роки у Бухаресті, Кишиневі та Одесі. "Археологія, історія і політика в Трансністрії. 1941-1944". Це — підсумок досліджень про румунських та місцевих вчених-археологів, які працювали в окупованій Одесі на режим Антонеску в період Другої світової війни", — написав Андрій Красножон.

Завдяки знайденим унікальним документам, зазначає Андрій Красножон, науковцям вдалося дізнатися через 80 років, хто саме, коли, куди саме та за чиїми наказами вивозив з Одеси культурні, мистецькі та археологічні цінності з міських музеїв та бібліотек.  

"Організація Z. 1" — наймогутніша румунська військова організація

Багато чого з вивезеного так і не було повернуто в Україну після 1945 року, залишившись в Румунії. Дещо було втрачено під час цих переміщень або військових дій. Ця книга — про долі науковців та музейних колекцій, про археологію та війну. Про наймогутнішу у румунській Трансністрії 1941-1944 років військову організацію — так звану SCOD (Одеську трофейну службу), яка ще називалася "Організація Z. 1". Лише стародавніх монет і медалей нею було вивезено понад 50 тисяч — тобто майже вся нумізматична колекція, яка була напередодні війни в Одеському археологічному музеї.

"Служба спеціалізувалася також на експропріації книжкових зібрань державних та приватних бібліотек міста. Вся Одеса цілком і повністю розглядалася співробітниками SCOD як великий трофей. В унікальному, виявленому архіві Служби фігурують імена поважних учених, які брали участь у цій роботі — з усією кореспонденцією, документацією, звітами, актами прийому-передач. Наслідки цього фонди Одеського археологічного музею відчувають й дотепер", — зазначає Андрій Красножон.

Чи доречні паралелі із сучасними подіями в Україні? Чи є архів Служби підставою для запровадження реституцій? Чому  румунському співавтору рекомендували не видавати цю книгу (принаймні за межами своєї країни)? Все це науковці та історики обговорять на презентації, яка відбудеться в Одесі 7 березня, у вівторок о 16:00 за адресою Троїцька 49/51 (Обласна бібліотека ім. Грушевського).

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