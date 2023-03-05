Оккупация Одессы во время Второй мировой войны

Вышла в свет книга о жизни города — в ее создании приняли участие румынские и украинские ученые

Три года ученые двух стран изучили историю Одессы в период оккупации. В книге говорится, как из музеев и библиотек Одессы вывозили культурные, художественные и археологические ценности.

О новом издании рассказал на своей странице в Фейсбуке историк Андрей Красножон.

"Вышла в свет наша с румынскими коллегами долгожданная книга, которую мы готовили последние три года в Бухаресте, Кишиневе и Одессе."Археология, история и политика в Транснистрии. 1941-1944". Это результат исследований о румынских и местных ученых-археологах, работавших в оккупированной Одессе на режим Антонеску в период Второй мировой войны", — написал Андрей Красножон.

Благодаря найденным уникальным документам, отмечает Андрей Красножон, ученым удалось узнать через 80 лет, кто именно, когда, куда и по чьим приказам вывозил из Одессы культурные, художественные и археологические ценности из городских музеев и библиотек.

"Организация Z. 1" — самая мощная румынская военная организация

Многое из вывезенного так и не было возвращено в Украину после 1945 года, оставшись в Румынии. Кое-что было потеряно во время этих перемещений или военных действий. Эта книга — о судьбах научных и музейных коллекций, об археологии и войне. О самой мощной в румынской Транснистрии 1941-1944 годов военной организации — так называемой SCOD (Одесская трофейная служба), которая еще называлась "Организация Z. 1". Только древних монет и медалей ею было вывезено более 50 тысяч — то есть почти вся нумизматическая коллекция, которая была накануне войны в Одесском археологическом музее.

"Служба специализировалась также на экспроприации книжных собраний государственных и частных библиотек города. Вся Одесса целиком и полностью рассматривалась сотрудниками SCOD как большой трофей с отчетами, актами приема-передач. Последствия этого фонды Одесского археологического музея испытывают до сих пор", — отмечает Андрей Красножон.

Уместны ли параллели с современными событиями в Украине? Является ли архив Службы основанием для введения реституций? Почему румынскому соавтору рекомендовали не издавать эту книгу (по крайней мере, за пределами своей страны)? Все это ученые и историки обсудят на презентации, которая состоится в Одессе 7 марта, во вторник в 16:00 по адресу Троицкая 49/51 (Областная библиотека им. Грушевского).