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Центр Одессы под защитой ЮНЕСКО: когда ожидать отремонтированных достопримечательностей

23 апреля 2023 19:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Центр Одессы под защитой ЮНЕСКО: когда ожидать отремонтированных достопримечательностей
Исторический центр Одессы. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Исторический центр Одессы под защитой ЮНЕСКО. В основной список внесли улицы, здания и другие объекты, имеющие признаки мультикультурализма.

Увидят ли одесситы в ближайшее время отремонтированные памятники архитектуры. Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эксперт в сфере ЖКХ Валерий Матковский.

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По его словам, включение Одессы в список ЮНЕСКО большое достижение для города. Впрочем, эксперт не уверен, что в ближайшее время в город будет направлено соответствующее финансирование для реконструкции исторического центра.

"Мне бы в первую очередь хотелось пожелать, чтобы в Одессу ничего не прилетело и то историческое достояние, которое есть, город сохранил для будущих поколений. Сейчас встает вопрос: дадут ли денег на полную реконструкцию исторического центра? Уверен, что нет. Если и отремонтируют что-то, это будет какой-то мизер", — отметил Валерий Матковский.

Кроме того, эксперт в сфере ЖКХ рассказал, что в первую очередь необходимо эффективно распоряжаться средствами и направлять их в объекты, которые в этом нуждаются.

"Вот возьмем отреставрированный дом Русова, но принадлежит он частному лицу. Суд отменил решение о возвращении этого здания в собственность города и фактически миллионы бюджетных средств пошли на реставрацию частного дома. Кто за это будет отвечать? А ведь можно было направить эти деньги на те объекты, которые находятся в собственности города. Вот это как раз то, о чем мы говорим — эффективность использования бюджетных средств. И такая ситуация почти везде", — подчеркнул Валерий Матковский.

По его словам, Одессу строили известные люди и это историческое достояние нужно сохранить, а не только отчитываться, что потратили миллионы, а результата ноль. Валерий Матковский надеется, что европейские чиновники выполнят обещанное в рамках договоренностей по включению исторического центра Одессы во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

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