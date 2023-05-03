В Труханова з’явились заступники: що про них відомо
Сьогодні на сесії Одеської міської ради, з другої спроби проголосували "за" затвердження на посадах заступника та першого заступника Геннадія Труханова. Депутати підтримали дане питання одноголосно.
Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії Одеської міської ради.
Що відомо про заступників
З 2017 року Сергій Тетюхін очолював Департамент економічного розвитку Одеської міської ради. Вже у 2021 році його назначили заступником Труханова з питань діяльності виконавчих органів ради.
Тим часом Олександр Філатов був в.о заступника директора Департаменту комунальної власності та директором Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради. Крім того, у грудні 2022 року його назначили виконуючим обов’язки заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Зазначимо, що на минулій сесії Одеської міської ради дане питання не підтримали депутати з ЄС. Втім цього разу голосування пройшло під оплески й з одноголосним рішенням.
Як проходили минулі сесії міськради
8 лютого депутати Одеської міськради вперше в 2023 році зібрались у сесійній залі. Вже традиційно не обійшлось без скандалів. Депутатка Жанна Мандриченко нагадала, що є рішення суду про те, що депутат Бриндак не може бути членом земельної комісії.
Остання сесія у 2022 році й дійсно була історична, адже саме 30 листопада депутати проголосували "за" демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси", основною фігурою якої є російська імператриця Катерина ІІ.
Ще під час сесії не обійшлось без конфузів. Депутати ухвалили рішення передати Херсону поливальні машини для роздачі води, а також автовежу для відновлення електромереж та генератори. Проте з’ясувалось, що техніку давно передали та навіть відзвітували у пресі. Хоча рішення ухвалили тільки 30 листопада.
А ось 28 вересня в Одесі створили новий єдиний Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Він об’єднав чинні три управління. Цікаво, що керівники двох з ліквідованих покинули країну в перші дні війни та були звільнені в травні.
Неможливо не згадати першу "воєнну" сесію. 29 червня в стінах мерії зібрались одеські депутати, тоді відсутнім дозволили голосувати онлайн. Фракція ЄС у міськраді демонстративно покинула залу для голосування після того, як депутати не підтримали пропозицію заборонити онлайн-голосування. Вони казали, що деякі депутати можуть перебувати в Росії.