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В Труханова з’явились заступники: що про них відомо

3 травня 2023 12:01
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Труханова з’явились заступники: що про них відомо
Депутати Одеської міської ради в сесійній залі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні на сесії Одеської міської ради, з другої спроби проголосували "за" затвердження на посадах заступника та першого заступника Геннадія Труханова.  Депутати підтримали дане питання одноголосно. 

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії Одеської міської ради. 

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Що відомо про заступників

З 2017 року Сергій Тетюхін очолював  Департамент економічного розвитку Одеської міської ради. Вже у 2021 році його назначили заступником Труханова з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Тим часом Олександр Філатов був в.о заступника директора Департаменту комунальної власності та директором Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради. Крім того, у грудні 2022 року його назначили виконуючим обов’язки заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Зазначимо, що на минулій сесії Одеської міської ради дане питання не підтримали депутати з ЄС. Втім цього разу голосування пройшло під оплески й з одноголосним рішенням. 

Як проходили минулі сесії міськради

8 лютого депутати Одеської міськради вперше в 2023 році зібрались у сесійній залі. Вже традиційно не обійшлось без скандалів. Депутатка Жанна Мандриченко нагадала, що є рішення суду про те, що депутат Бриндак не може бути членом земельної комісії.

Остання сесія у 2022 році й дійсно була історична, адже саме 30 листопада депутати проголосували "за" демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси", основною фігурою якої є російська імператриця Катерина ІІ. 

Ще під час сесії не обійшлось без конфузів. Депутати ухвалили рішення передати Херсону поливальні машини для роздачі води, а також автовежу для відновлення електромереж та генератори. Проте з’ясувалось, що техніку давно передали та навіть відзвітували у пресі. Хоча рішення ухвалили тільки 30 листопада.

А ось 28 вересня в Одесі створили новий єдиний Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Він об’єднав чинні три управління. Цікаво, що керівники двох з ліквідованих покинули країну в перші дні війни та були звільнені в травні.

Неможливо не згадати першу "воєнну" сесію. 29 червня в стінах мерії зібрались одеські депутати, тоді відсутнім дозволили голосувати онлайн. Фракція ЄС у міськраді демонстративно покинула залу для голосування після того, як депутати не підтримали пропозицію заборонити онлайн-голосування. Вони казали, що деякі депутати можуть перебувати в Росії.

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