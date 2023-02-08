"На трьох стільцях відразу": заступника мера Одеси намагаються виключити із земельної комісії
Сьогодні, 8 лютого, депутати одеської міськради вперше в 2023 році зібрались в сесійній залі. Вже традиційно не обійшлось без скандалів. Депутатка Жанна Мандриченко нагадала, що є рішення суду про те, що депутат Бриндак не може бути членом земельної комісії.
Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії Одеської міської ради.
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Депутатка Жанна Мандриченко зачитала рішення п’ятого апеляційного суду в якому йдеться, що Олег Бриндак не може бути членом земельної комісії. Тож усі питання, що були прийняті на ній, вона вважає недійсними.
"Я поважаю всіх хто тут сидить в залі, й опонентів, й друзів, й ворогів, але питання в тому, що є рішення суду й шостий блок там де брав участь в голосуванні пан Бриндак, є нелегітимним. Адже вже становлено судове рішення, що він не може бути членом земельної комісії через те, що це є сумісництвом. Він є головою виконавчого комітету, заступником міського голови та депутатом. Так не буває. Можна сидіти на одному стільці, а не на трьох відразу", — зазначила член фракції "Європейська Солідарність" Жанна Мандриченко.
Порядок денний:
- діяльність міської ради та її органів;
- бюджет та фінанси;
- цільові програми, концепції та містобудування;
- об’єкти комунальної власності;
- земельні правовідносини;
- створення, ліквідацію, зміну найменування, затвердження статутів комунальних підприємств, закладів та їх діяльність.
Як проходили минулі сесії міськради
Остання сесія й дійсно була історична, адже саме 30 листопада депутати проголосували "за" демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси" основною фігурою якої є російська імператриця Катерина ІІ.
Ще під час сесії не обійшлось без конфузів. Депутати прийняли рішення передати Херсону поливальні машини для роздачі води, а також автовежу для відновлення електромереж та генератори. Проте з’ясувалось, що: техніку давно передали та навіть відзвітували у пресі. Хоча рішення прийняли тільки 30 листопада.
А ось 28 вересня в Одесі створили новий єдиний Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Він об’єднав чинні три управління. Цікаво, що керівники двох з ліквідованих покинули країну в перші дні війни та були звільнені в травні.
Не можливо не згадати першу "воєнну" сесію. 29 червня, в стінах мерії зібрались одеські депутати, тоді відсутнім дозволили голосувати онлайн. Фракція ЄС у міськраді демонстративно покинула залу для голосування після того, як депутати не підтримали пропозицію заборонити онлайн голосування. Вони казали, що деякі депутати можуть знаходитися в росії.
Загалом за весь 2022 рік Одеська міська рада провела чотири засідання сесій. Перша була ще до війни.