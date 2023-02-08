Заступника мера Одеси намагаються виключити із земельної комісії

В Одесі відбувається засідання сесії

Сьогодні, 8 лютого, депутати одеської міськради вперше в 2023 році зібрались в сесійній залі. Вже традиційно не обійшлось без скандалів. Депутатка Жанна Мандриченко нагадала, що є рішення суду про те, що депутат Бриндак не може бути членом земельної комісії.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії Одеської міської ради.

Депутатка Жанна Мандриченко зачитала рішення п’ятого апеляційного суду в якому йдеться, що Олег Бриндак не може бути членом земельної комісії. Тож усі питання, що були прийняті на ній, вона вважає недійсними.

"Я поважаю всіх хто тут сидить в залі, й опонентів, й друзів, й ворогів, але питання в тому, що є рішення суду й шостий блок там де брав участь в голосуванні пан Бриндак, є нелегітимним. Адже вже становлено судове рішення, що він не може бути членом земельної комісії через те, що це є сумісництвом. Він є головою виконавчого комітету, заступником міського голови та депутатом. Так не буває. Можна сидіти на одному стільці, а не на трьох відразу", — зазначила член фракції "Європейська Солідарність" Жанна Мандриченко.

Порядок денний:

діяльність міської ради та її органів;

бюджет та фінанси;

цільові програми, концепції та містобудування;

об’єкти комунальної власності;

земельні правовідносини;

створення, ліквідацію, зміну найменування, затвердження статутів комунальних підприємств, закладів та їх діяльність.

Як проходили минулі сесії міськради

Остання сесія й дійсно була історична, адже саме 30 листопада депутати проголосували "за" демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси" основною фігурою якої є російська імператриця Катерина ІІ.

Ще під час сесії не обійшлось без конфузів. Депутати прийняли рішення передати Херсону поливальні машини для роздачі води, а також автовежу для відновлення електромереж та генератори. Проте з’ясувалось, що: техніку давно передали та навіть відзвітували у пресі. Хоча рішення прийняли тільки 30 листопада.

А ось 28 вересня в Одесі створили новий єдиний Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Він об’єднав чинні три управління. Цікаво, що керівники двох з ліквідованих покинули країну в перші дні війни та були звільнені в травні.

Не можливо не згадати першу "воєнну" сесію. 29 червня, в стінах мерії зібрались одеські депутати, тоді відсутнім дозволили голосувати онлайн. Фракція ЄС у міськраді демонстративно покинула залу для голосування після того, як депутати не підтримали пропозицію заборонити онлайн голосування. Вони казали, що деякі депутати можуть знаходитися в росії.

Загалом за весь 2022 рік Одеська міська рада провела чотири засідання сесій. Перша була ще до війни.