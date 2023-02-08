Заммэра Одессы пытаются исключить из земельной комиссии

В Одессе проходит заседание сессии

Сегодня, 8 февраля, депутаты одесского горсовета впервые в 2023 году собрались в сессионном зале. Уже традиционно не обошлось без скандалов. Депутат Жанна Мандриченко напомнила, что есть решение суда, что депутат Бриндак не может быть членом земельной комиссии.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии Одесского городского совета.

Депутат Жанна Мандриченко зачитала решение пятого апелляционного суда, в котором говорится, что Олег Бриндак не может быть членом земельной комиссии. Все вопросы, которые были приняты на ней, она считает недействительными.

"Я уважаю всех, кто здесь сидит в зале, и оппонентов, и друзей, и врагов, но вопрос в том, что есть решение суда и шестой блок там, где участвовал в голосовании господин Бриндак, нелегитимен. Ведь уже положено судебное решение, что он не может быть членом земельной комиссии из-за того, что это совместительство. Он является председателем исполнительного комитета, заместителем городского головы и депутатом. Так не бывает. Можно сидеть на одном стуле, а не на трех сразу", — отметила член фракции "Европейская Солидарность" Жанна Мандриченко.

Повестка дня:

деятельность городского совета и его органов;

бюджет и финансы;

целевые программы, концепции и градостроительство;

объекты коммунальной собственности;

земельные правоотношения;

создание, ликвидацию, изменение наименования, утверждение уставов коммунальных предприятий, учреждений и их деятельность.

Как проходили прошлые сессии горсовета

Последняя сессия действительно была историческая, ведь именно 30 ноября депутаты проголосовали "за" демонтаж памятника "Учредителям Одессы" основной фигурой которой является российская императрица Екатерина II.

Еще во время сессии не обошлось без конфузов. Депутаты приняли решение передать Херсону поливочные машины для раздачи воды, а также автобашню для восстановления электросетей и генераторы. Однако выяснилось, что технику давно передали и даже отчитались в прессе. Хотя решение было принято только 30 ноября.

А вот 28 сентября в Одессе был создан новый единый Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции. Он объединил действующие три управления. Интересно, что руководители двух из ликвидированных покинули страну в первые дни войны и были уволены в мае.

Невозможно не упомянуть первую "военную" сессию. 29 июня в стенах мэрии собрались одесские депутаты, тогда отсутствующим разрешили голосовать онлайн. Фракция ЕС в горсовете демонстративно покинула зал для голосования после того, как депутаты не поддержали предложение запретить онлайн-голосование. Они говорили, что некоторые депутаты могут находиться в россии.

Всего за весь 2022 год Одесский городской совет провел четыре заседания сессий. Первая была еще до войны.