У Труханова появились заместители: что о них известно

Депутаты Одесского горсовета в сессионном зале. Фото: Одесский городской совет

Сегодня на сессии Одесского городского совета, со второй попытки проголосовали за утверждение на должностях заместителя и первого заместителя Геннадия Труханова. Депутаты поддержали этот вопрос единогласно.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии Одесского городского совета.

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С 2017 года Сергей Тетюхин возглавлял Департамент экономического развития Одесского городского совета. Уже в 2021 году он был назначен заместителем Труханова по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Между тем Александр Филатов был и.о. заместителя директора Департамента коммунальной собственности и директором Департамента земельных ресурсов Одесского городского совета. Кроме того, в декабре 2022 года он был назначен исполняющим обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета

Отметим, что на прошлой сессии Одесского городского совета этот вопрос не поддержали депутаты из ЕС. Впрочем, на этот раз голосование прошло под аплодисменты и с единогласным решением.

Как проходили прошлые сессии горсовета

8 февраля депутаты Одесского горсовета впервые в 2023 году собрались в сессионном зале. Уже традиционно не обошлось без скандалов. Депутат Жанна Мандриченко напомнила, что есть решение суда, что депутат Бриндак не может быть членом земельной комиссии.

Последняя сессия в 2022 году действительно была историческая, ведь именно 30 ноября депутаты проголосовали "за" демонтаж памятника "Учредителям Одессы", основной фигурой которой является российская императрица Екатерина II.

Еще во время сессии не обошлось без конфузов. Депутаты приняли решение передать Херсону поливочные машины для раздачи воды, а также автобашню для восстановления электросетей и генераторы. Однако выяснилось, что технику давно передали и даже отчитались в печати. Хотя решение было принято только 30 ноября.

А вот 28 сентября в Одессе был создан новый единый Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции. Он объединил действующие три управления. Интересно, что руководители двух из ликвидированных покинули страну в первые дни войны и были уволены в мае.

Невозможно не упомянуть первую "военную" сессию. 29 июня в стенах мэрии собрались одесские депутаты, тогда отсутствующим разрешили голосовать онлайн. Фракция ЕС в горсовете демонстративно покинула зал для голосования после того, как депутаты не поддержали предложение запретить онлайн-голосование. Они говорили, что некоторые депутаты могут находиться в России.