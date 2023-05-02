Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Алеї в парку Перемоги отримають назви: в Одесі завершилось голосування про перейменування вулиць arrow

Алеї в парку Перемоги отримають назви: в Одесі завершилось голосування про перейменування вулиць

2 травня 2023 11:08
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Алеї в парку Перемоги отримають назви: в Одесі завершилось голосування про перейменування вулиць
Парк Перемоги в Одесі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Українські Герої замість Олександрівського проспекту та площа Білої Акації перед Одеським театром музичної комедії — це лише декілька змін, які плануються в Одесі. Останнє опитування про перейменування вулиць міста викликало жваві дискусії, проте більшість із запропонованих змін були підтримані громадою.

Про це Новини.LIVE дізналося з результатів голосування на порталі "Соціально активний громадянин".

Читайте також:

Зокрема, майже 80% опитаних проголосували за перейменування Курганської вулиці на Курганну, та понад 80% віддали свій голос за перейменування Брестської на Берестейську. Більшість опитаних також висловилися за перейменування глухого куту Байкал на Калинову вулицю.

На засіданні історико-топонімічної комісії було ухвалено рішення рекомендувати депутатам міськради дати назви алеям парку Перемоги. Їх планують назвати на честь військових підрозділів України, які вже рік боронять державу та охороняють наш спокій. Люди підтримали таку ініціативу й понад 77% віддали свій голос "за". 

Перейменування парку Перемоги в Одесі
Перейменування парку Перемоги в Одесі. Фото: скриншот / citizen.omr.gov.ua

Відтак, у парку Перемоги, 11 алей отримають назви військових підрозділів та служб безпеки: Сил спеціальних операцій, Прикордонників, Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії, Сил територіальної оборони, Національної поліції, Волонтерів, Розвідників.

Нагадаємо, в Одесі завершилося опитування містян щодо перейменування двох районів. В останні дні голосування динаміка почала змінюватися в іншу сторону.  Деталі голосування читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB