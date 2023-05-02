Алеї в парку Перемоги отримають назви: в Одесі завершилось голосування про перейменування вулиць

Парк Перемоги в Одесі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Українські Герої замість Олександрівського проспекту та площа Білої Акації перед Одеським театром музичної комедії — це лише декілька змін, які плануються в Одесі. Останнє опитування про перейменування вулиць міста викликало жваві дискусії, проте більшість із запропонованих змін були підтримані громадою.

Про це Новини.LIVE дізналося з результатів голосування на порталі "Соціально активний громадянин".

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Зокрема, майже 80% опитаних проголосували за перейменування Курганської вулиці на Курганну, та понад 80% віддали свій голос за перейменування Брестської на Берестейську. Більшість опитаних також висловилися за перейменування глухого куту Байкал на Калинову вулицю.

На засіданні історико-топонімічної комісії було ухвалено рішення рекомендувати депутатам міськради дати назви алеям парку Перемоги. Їх планують назвати на честь військових підрозділів України, які вже рік боронять державу та охороняють наш спокій. Люди підтримали таку ініціативу й понад 77% віддали свій голос "за".

Перейменування парку Перемоги в Одесі. Фото: скриншот / citizen.omr.gov.ua

Відтак, у парку Перемоги, 11 алей отримають назви військових підрозділів та служб безпеки: Сил спеціальних операцій, Прикордонників, Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії, Сил територіальної оборони, Національної поліції, Волонтерів, Розвідників.

Нагадаємо, в Одесі завершилося опитування містян щодо перейменування двох районів. В останні дні голосування динаміка почала змінюватися в іншу сторону. Деталі голосування читайте в матеріалі Новини.LIVE.