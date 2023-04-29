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В Одесі завершилося голосування про перейменування районів міста: які результати

29 квітня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі завершилося голосування про перейменування районів міста
Електронне опитування на ноутбуці. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі завершилося опитування містян щодо перейменування двох районів Одеси. В останні дні голосування динаміка почала змінюватися в іншу сторону. 

Про це Новини.LIVE дізналося з результатів голосування на порталі "Соціально активний громадянин".

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Зазначимо, що голосування завершилося сьогодні, 29 квітня, о 10:00. Всього в опитуванні взяло участь понад 10 тис. містян. 

Результати опитування

  • "Перейменувати Суворовський район на Пересипський": за — 2 782, проти — 2 835,
  • "Перейменувати Малиновський район на Хаджибейський": за — 2 753, проти — 1 905.
Перейменування Суворовського району в Пересипський. Фото: скриншот 
Перейменування Малиновського району в Хаджибейський. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі триває голосування про перейменування вулиць. У місті планують позбавитися від російських найменувань.

Як проголосувати

Електронний сервіс є загальнодоступним та передбачає створення особистого онлайн-кабінету для здійснення процедури онлайн-опитування.

Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача із використанням електронної автентифікації користувача у сервісі електронної автентифікації інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA за допомогою кваліфікованого електронного підпису (на файловому, хмарному чи інших захищених носіях), сервісу "Дія.Підпис", BankID НБУ тощо та заповнення на вебпорталі додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:

  • дата народження;
  • адреса місця проживання;
  • контактні дані для зв’язку з користувачем:
    а) адреса електронної пошти;
    б) номер мобільного телефону.

Процес онлайн-голосування відображається в електронному сервісі "Громадське обговорення" в режимі реального часу. Долучитися до опитування можна за посиланням.

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