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В Одессе завершилось голосование о переименовании районов города: какие результаты

29 апреля 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе завершилось голосование о переименовании районов города
Электронный опрос на ноутбуке. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе завершился опрос горожан по переименованию двух районов Одессы. В последние дни голосования динамика начала меняться в другую сторону.

Об этом Новини.LIVE узнало из результатов голосования на портале "Социально активный гражданин".

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Отметим, что голосование завершилось сегодня, 29 апреля, в 10.00. Всего в опросе приняло участие более 10 тыс. горожан.

Результаты опроса

  • "Переименовать Суворовский район на Пересыпский": за — 2 782, против — 2 835,
  • "Переименовать Малиновский район на Хаджибейский": за — 2753, против — 1905.
Переименование Суворовского района в Пересыпское. Фото: скриншот
Переименование Малиновского района в Хаджибейское. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе идет голосование о переименовании улиц. В городе планируют избавиться от русских наименований.

Как проголосовать

Электронный сервис общедоступен и предполагает создание личного онлайн-кабинета для осуществления процедуры онлайн-опроса.

Для создания онлайн-кабинета на веб-портале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной аутентификации пользователя в сервисе электронной аутентификации интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи (на файловой, облачной или других защищенных носителях), сервиса "Дія.Підпис", BankID НБУ и т.п. и заполнение на веб-портале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

  • дата рождения;
  • адрес места жительства;
  • контактные данные для связи с пользователем:
    а) адрес электронной почты;
    б) номер мобильного телефона.

Процесс онлайн-голосования отображается в электронном сервисе "Общественное обсуждение" в режиме реального времени. Присоединиться к опросу можно по ссылке.

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