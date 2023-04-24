Перейменування районів в Одесі: які назви лідирують

Одесити можуть долучитися до голосування. Фото: Новини.LIVE

В Одесі триває голосування з перейменування районів. За 5 днів до його завершення з’явилися лідери нових назв.

Про це повідомляє платформа "Соціально активний громадянин".

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Більшість із тих, хто взяв участь в електронному голосуванні підтримали перейменування двох районів: Малиновського у Хаджибейський, а Суворовського у Пересипський.

Результати опитування станом на ранок 24 квітня

Перейменувати Малиновський район на Хаджибейський: проголосували 3705 одеситів, із яких 2221 за перейменування, 1484 висловились проти.

Що стосується перейменування Суворовського району на Пересипський, то тут всього проголосувало 3918 одеситів, із яких 2302 висловились за, а 1616 проти.

Зазначимо, голосування триватиме до 10:00 29 квітня

Нагадаємо, в Одесі триває опитування щодо перейменування вулиць міста. Зміна назв топонімічних об'єктів пов'язана з боротьбою з радянським минулим.

Долучитися до опитування можна за посиланням та перейти у розділ вебпортал у спеціальному електронному сервісі "Громадське обговорення". Процес електронного опитування відображається в режимі реального часу.