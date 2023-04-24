Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Перейменування районів в Одесі: які назви лідирують arrow

Перейменування районів в Одесі: які назви лідирують

24 квітня 2023 10:22
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Перейменування районів в Одесі: які назви лідирують
Одесити можуть долучитися до голосування. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одесі триває голосування з перейменування районів. За 5 днів до його завершення з’явилися лідери нових назв.

Про це повідомляє платформа "Соціально активний громадянин".

Читайте також:

Більшість із тих, хто взяв участь в електронному голосуванні підтримали перейменування двох районів: Малиновського у Хаджибейський, а Суворовського у Пересипський.

Результати опитування станом на ранок 24 квітня

Перейменувати Малиновський район на Хаджибейський: проголосували 3705 одеситів, із яких 2221 за перейменування, 1484 висловились проти.

Що стосується перейменування Суворовського району на Пересипський, то тут всього проголосувало  3918 одеситів, із яких 2302 висловились за, а 1616 проти.

Зазначимо, голосування триватиме до 10:00 29 квітня

Нагадаємо, в Одесі триває опитування щодо перейменування вулиць міста. Зміна назв топонімічних об'єктів пов'язана з боротьбою з радянським минулим. 

Долучитися до опитування можна за посиланням та перейти у розділ вебпортал у спеціальному електронному сервісі "Громадське обговорення". Процес електронного опитування відображається в режимі реального часу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB