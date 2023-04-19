В Одесі планують перейменувати вулиці

Одеситам пропонують долучитися до опитування щодо перейменування вулиць: як це зробити
Сьогодні, 19 квітня, в Одесі розпочалося опитування щодо перейменування вулиць міста. Зміна назв топонімічних об'єктів пов'язана з боротьбою з радянським минулим.
Про це повідомили в департаменті інформації Одеської міськради.
За заявою чиновників, у рамках опитування міська рада проводить консультації з громадськістю в електронному форматі.
Долучитися до опитування можна за посиланням та перейти у розділ вебпортал у спеціальному електронному сервісі "Громадське обговорення". Процес електронного опитування відображається в режимі реального часу.
Хто може долучитися?
До участі в електронному опитуванні допускаються члени територіальної громади м. Одеси, які на момент опитування досягли 18 років та місце проживання яких зареєстровано в Одесі.
Як долучитися?
Для створення онлайн-кабінету треба зареєструватися через ID.GOV.UA за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Яку інформацію треба надати?
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Дата народження;
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адреса місця проживання;
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контактні дані для зв’язку з користувачем: адреса електронної пошти та номер мобільного телефону.
Зазначимо, що опитування цілодобове і триватиме до 10:00 1 травня.
Нагадаємо, що Одеська міська рада 15 квітня почала опитування серед мешканців міста щодо можливого перейменування двох районів міста — Малиновського та Суворовського.