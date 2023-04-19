В Одесі планують перейменувати вулиці

Табличку з радянською назвою заклеїли плівкою. Фото: Facebook В'ячеслава Тенякова

Сьогодні, 19 квітня, в Одесі розпочалося опитування щодо перейменування вулиць міста. Зміна назв топонімічних об'єктів пов'язана з боротьбою з радянським минулим.

Про це повідомили в департаменті інформації Одеської міськради.

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За заявою чиновників, у рамках опитування міська рада проводить консультації з громадськістю в електронному форматі.

Долучитися до опитування можна за посиланням та перейти у розділ вебпортал у спеціальному електронному сервісі "Громадське обговорення". Процес електронного опитування відображається в режимі реального часу.

Хто може долучитися?

До участі в електронному опитуванні допускаються члени територіальної громади м. Одеси, які на момент опитування досягли 18 років та місце проживання яких зареєстровано в Одесі.

Як долучитися?

Для створення онлайн-кабінету треба зареєструватися через ID.GOV.UA за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Яку інформацію треба надати?

Дата народження;

адреса місця проживання;

контактні дані для зв’язку з користувачем: адреса електронної пошти та номер мобільного телефону.

Зазначимо, що опитування цілодобове і триватиме до 10:00 1 травня.

Нагадаємо, що Одеська міська рада 15 квітня почала опитування серед мешканців міста щодо можливого перейменування двох районів міста — Малиновського та Суворовського.