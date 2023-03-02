Пересипський та Хаджибейський: в Одесі планують перейменувати два райони

Остаточне рішення приймуть депутати міськради

Два райони Одеси планують перейменувати. Відтак замість Суворівського може з’явитись Пересипський, а замість Малиновського — Хаджибейський.

Відповідне рішення прийняли на засіданні історико-топонімічної комісії Одеси.

"Щойно на засіданні історико-топонімічної комісії було прийнято рішення рекомендувати депутатам міськради перейменувати Суворовський район міста на Пересипський. Також членами історико-топонімічної комісії було прийнято рішення рекомендувати депутатам міськради перейменувати Малиновський район міста на Хаджибейський", — йдеться в повідомленні міськради.

Загалом було по три запропонованих варіанти перейменувань для кожного з районів.

Суворівський район

Лиманський — до району дотичні два значних лимани (Хаджибейський та Куяльницький);

Пересипський — найзначніший історичний район Пересип, займає центральну частину території;

Миколаївський — район спрямований у напрямку міста Миколаїв. Одна з центральних магістралей має назву Миколаївська дорога.

Малиновський район

Степовий — район спрямований у бік степу. Одна з центральних вулиць має назву Степова.

Молдаванський — найзначніший історичний район Молдаванка, займає центральну частину території;

Хаджибейський — на честь історичної назви міста.

Декомунізація на Одещині

В Ізмаїлі 1 грудня почали демонтувати пам'ятник російському полководцю Суворову. Монумент мали перенести за межі громадського простору міста. Всі роботи із розбирання, транспортування, розміщення та охорони скульптурного зображення та інших елементів пам’ятника Суворову виконувалися силами комунальних підприємств міста.

Слідом за Ізмаїлом, за одну ніч, проти 29 грудня, Одеса позбулась одразу двох імперських символів. Слідом за Катериною ІІ демонтували й пам’ятник російському полководцю Суворову.

Також на Одещині триває дерусифікація топонімічних назв. В Ізмаїлі сквер Суворовський перейменовано в сквер Незламності, а Некрасівський — на Український. Тим часом Кутузовський парк перейменували на Козацький, а Гагаринський відтепер називається Міським лісом.