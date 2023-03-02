Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Пересипський та Хаджибейський: в Одесі планують перейменувати два райони arrow

Пересипський та Хаджибейський: в Одесі планують перейменувати два райони

2 березня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пересипський та Хаджибейський: в Одесі планують перейменувати два райони
Остаточне рішення приймуть депутати міськради
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Два райони Одеси планують перейменувати. Відтак замість Суворівського може з’явитись Пересипський, а замість Малиновського — Хаджибейський. 

Відповідне рішення прийняли на засіданні історико-топонімічної комісії Одеси.

Читайте також:

"Щойно на засіданні історико-топонімічної комісії було прийнято рішення рекомендувати депутатам міськради перейменувати Суворовський район міста на Пересипський. Також членами історико-топонімічної комісії було прийнято рішення рекомендувати депутатам міськради перейменувати Малиновський район міста на Хаджибейський", — йдеться в повідомленні міськради. 

Загалом було по три запропонованих варіанти перейменувань для кожного з районів. 

Суворівський район

  • Лиманський — до району дотичні два значних лимани (Хаджибейський та Куяльницький);
  • Пересипський — найзначніший історичний район Пересип, займає центральну частину території;
  • Миколаївський — район спрямований у напрямку міста Миколаїв. Одна з центральних магістралей має назву Миколаївська дорога.

Малиновський район

  • Степовий —  район спрямований у бік степу. Одна з центральних вулиць має назву Степова. 
  • Молдаванський —  найзначніший історичний район Молдаванка, займає центральну частину території;
  • Хаджибейський — на честь історичної назви міста. 

Декомунізація на Одещині

В Ізмаїлі 1 грудня почали демонтувати пам'ятник російському полководцю Суворову. Монумент мали перенести за межі громадського простору міста. Всі роботи із розбирання, транспортування, розміщення та охорони скульптурного зображення та інших елементів пам’ятника Суворову виконувалися силами комунальних підприємств міста.

Слідом за Ізмаїлом, за одну ніч, проти 29 грудня, Одеса позбулась одразу двох імперських символів. Слідом за Катериною ІІ демонтували й пам’ятник російському полководцю Суворову. 

Також на Одещині триває дерусифікація топонімічних назв. В Ізмаїлі сквер Суворовський перейменовано в сквер Незламності, а Некрасівський — на Український. Тим часом Кутузовський парк перейменували на Козацький, а Гагаринський відтепер називається Міським лісом.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

16:42 Зрадниця Лорак на російській радіостанції представила нову пісню, сховавши очі за темними окулярами

Новина з фото

16:41 На Херсонщині росіяни атакували дронами людей, що стояли у черзі за гуманітаркою

16:30 Технологічний прорив: вчені працюють над тим, щоб люди мали крила та щупальці

Новина з фото

16:27 На Київщині знайшли тіла ще трьох людей, вбитих російськими окупантами

16:17 "Зливав" окупантам позиції ЗСУ: прокуратура затримала жителя Сумщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:12 "Активність падає": у поліції розповіли про ситуацію з поширенням руху ПВК "Редан"

16:02 Іран чекає від рф ППО С-400, але може опинитися у пастці Ізраїлю

Новина з відео

16:01Масовані атаки рф можуть залишитись у минулому, — Гуменюк

Новина з фото

15:58 У Копенгагені невідомі вандали розфарбували "Русалочку" у кольори російського прапора

15:43 Забарний готується повернутися на поле: відомі терміни

Новина з відео

16:01Масовані атаки рф можуть залишитись у минулому, — Гуменюк

Новина з відео

15:00 Продовжують грати виставу: путін назвав "терактом" події з "українською ДРГ"

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Новина з відео

14:05 "Робота за кордоном": в Одесі затримали вербувальника жінок для зайняття проституцією

Новина з відео

13:31 ​​​​​​​З'явилося відео із "брянськими диверсантами": хто вони такі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:00 Палке кохання: на Одещині рятувальник зробив романтичне освідчення

Новина з відео

12:47 Буде гірше, ніж у Туреччині: відомий сейсмолог попередив про мегаземлетрус у росії

Новина з відео

12:30 Розповсюджував психотропні речовини: в Одесі затримали наркодилера

Новина з відео

11:40 Паузи між обстрілами збільшились: Братчук прокоментував військовий потенціал рф

Новина з відео

11:12 "Як звучать Карпати": Філатов створив унікальний сингл Верховини у тревел-шоу Синельникових

Ексклюзив

15:40лукашенко зустрівся із Сі Цзіньпінем: чий бік займе Пекін у війні проти України

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Ексклюзив

07:45Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Новина з фото

06:45"Агенту 007" Деніелу Крейгу — 55: приховування особистого життя та ігнор соцмереж

Ексклюзив

06:20Metro та Auchan : доля магазинів, які спонсорують війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

17:50"Львів — культурна столиця не тільки в мирний період, але і під час війни": режисер-фронтовик про театральне життя міста

Ексклюзив

17:31Білоруські партизани пошкодили російський літак, який наводив ракети по Україні: нові подробиці диверсії

15:34Людина, яка перетворила путіна на російського авторитета: некролог Гліба Павловського

09:49Субкультура "ПВК Редан": що це таке

Актуальне по темі

None 2 Березень 16:41

Зрадниця Лорак на російській радіостанції представила нову пісню, сховавши очі за темними окулярами

None 2 Березень 16:41

На Херсонщині росіяни атакували дронами людей, що стояли у черзі за гуманітаркою

None 2 Березень 16:31

Технологічний прорив: вчені працюють над тим, щоб люди мали крила та щупальці

None 2 Березень 16:27

На Київщині знайшли тіла ще трьох людей, вбитих російськими окупантами

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB