Пересыпский и Хаджибейский: в Одессе планируют переименовать два района
Два района Одессы планируют переименовать. Следовательно, вместо Суворовского может появиться Пересипский, а вместо Малиновского — Хаджибейский.
Соответствующее решение было принято на заседании историко-топонимической комиссии Одессы.
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"Только что на заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Суворовский район города в Пересыпский. Также членами историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Малиновский район города в Хаджибейский", — говорится в сообщении город.
В общей сложности было по три предложенных варианта переименований для каждого из районов.
Суворовский район
- Лиманский — к району причастны два значительных лимана (Хаджибейский и Куяльницкий);
- Пересыпский — самый значительный исторический район Пересыпь, занимает центральную часть территории;
- Николаевский — направлен в направлении города Николаев. Одна из центральных магистралей называется Николаевская дорога.
Малиновский район
- Степной — направлен в сторону степи. Одна из центральных улиц называется Степная.
- Молдаванский — самый значительный исторический район Молдаванка, занимает центральную часть территории;
- Хаджибейский — в честь исторического названия города.
Декоммунизация в Одесской области
В Измаиле 1 декабря начали демонтировать памятник русскому полководцу Суворову. Монумент должен был перенести за пределы общественного пространства города. Все работы по разборке, транспортировке, размещению и охране скульптурного изображения и другим элементам памятника Суворову выполнялись силами коммунальных предприятий города.
Вслед за Измаилом, за одну ночь, против 29 декабря, Одесса лишилась сразу двух имперских символов. Вслед за Екатериной II был демонтирован и памятник российскому полководцу Суворову.
Также в Одесской области продолжается дерусификация топонимических названий. В Измаиле сквер Суворовский переименован в сквер Несокрушимости, а Некрасовский – в Украинский. Тем временем Кутузовский парк был переименован в Казацкий, а Гагаринский теперь называется Городским лесом.