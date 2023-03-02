Пересыпский и Хаджибейский: в Одессе планируют переименовать два района

Окончательное решение примут депутаты горсовета

Два района Одессы планируют переименовать. Следовательно, вместо Суворовского может появиться Пересипский, а вместо Малиновского — Хаджибейский.

Соответствующее решение было принято на заседании историко-топонимической комиссии Одессы.

"Только что на заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Суворовский район города в Пересыпский. Также членами историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Малиновский район города в Хаджибейский", — говорится в сообщении город.

В общей сложности было по три предложенных варианта переименований для каждого из районов.

Суворовский район

Лиманский — к району причастны два значительных лимана (Хаджибейский и Куяльницкий);

Пересыпский — самый значительный исторический район Пересыпь, занимает центральную часть территории;

Николаевский — направлен в направлении города Николаев. Одна из центральных магистралей называется Николаевская дорога.

Малиновский район

Степной — направлен в сторону степи. Одна из центральных улиц называется Степная.

Молдаванский — самый значительный исторический район Молдаванка, занимает центральную часть территории;

Хаджибейский — в честь исторического названия города.

Декоммунизация в Одесской области

В Измаиле 1 декабря начали демонтировать памятник русскому полководцу Суворову. Монумент должен был перенести за пределы общественного пространства города. Все работы по разборке, транспортировке, размещению и охране скульптурного изображения и другим элементам памятника Суворову выполнялись силами коммунальных предприятий города.

Вслед за Измаилом, за одну ночь, против 29 декабря, Одесса лишилась сразу двух имперских символов. Вслед за Екатериной II был демонтирован и памятник российскому полководцу Суворову.

Также в Одесской области продолжается дерусификация топонимических названий. В Измаиле сквер Суворовский переименован в сквер Несокрушимости, а Некрасовский – в Украинский. Тем временем Кутузовский парк был переименован в Казацкий, а Гагаринский теперь называется Городским лесом.