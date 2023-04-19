В Одессе планируют переименовать улицы

Одесситам предлагают присоединиться к опросу о переименовании улиц: как это сделать
Сегодня, 19 апреля, в Одессе начался опрос по переименованию улиц города. Смена названий топонимических объектов связана с борьбой с советским прошлым.
Об этом сообщили в департаменте информации Одесского горсовета.
По заявлению чиновников, в рамках опроса городской совет проводит консультации с общественностью в электронном формате.
Присоединиться к опросу можно по ссылке и перейти в раздел веб-портала в специальном электронном сервисе "Общественное обсуждение". Процесс электронного опроса отображается в режиме реального времени.
Кто может приобщиться?
К участию в электронном опросе допускаются члены территориальной громады Одессы, которые на момент опроса достигли 18 лет и место жительства которых зарегистрировано в Одессе.
Как присоединиться?
Для создания онлайн-кабинета нужно зарегистрироваться через ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи.
Какую информацию нужно предоставить?
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Дата рождения;
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адрес места жительства;
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контактные данные для связи с пользователем: адрес электронной почты и мобильный телефон.
Отметим, что опрос круглосуточный и продлится до 10:00 1 мая.
Напомним, что Одесский городской совет 15 апреля начал опрос среди жителей города о возможном переименовании двух районов города — Малиновского и Суворовского.