В Одессе планируют переименовать улицы

Табличку с советским названием заклеили пленкой. Фото: Facebook Вячеслава Тенякова

Сегодня, 19 апреля, в Одессе начался опрос по переименованию улиц города. Смена названий топонимических объектов связана с борьбой с советским прошлым.

Об этом сообщили в департаменте информации Одесского горсовета.

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По заявлению чиновников, в рамках опроса городской совет проводит консультации с общественностью в электронном формате.

Присоединиться к опросу можно по ссылке и перейти в раздел веб-портала в специальном электронном сервисе "Общественное обсуждение". Процесс электронного опроса отображается в режиме реального времени.

Кто может приобщиться?

К участию в электронном опросе допускаются члены территориальной громады Одессы, которые на момент опроса достигли 18 лет и место жительства которых зарегистрировано в Одессе.

Как присоединиться?

Для создания онлайн-кабинета нужно зарегистрироваться через ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи.

Какую информацию нужно предоставить?

Дата рождения;

адрес места жительства;

контактные данные для связи с пользователем: адрес электронной почты и мобильный телефон.

Отметим, что опрос круглосуточный и продлится до 10:00 1 мая.

Напомним, что Одесский городской совет 15 апреля начал опрос среди жителей города о возможном переименовании двух районов города — Малиновского и Суворовского.