В Одесі стартує опитування щодо перейменування двох районів: як проголосувати

Жінки сидять за комп'ютером. Фото: pxhere

Одеська міська рада розпочинає опитування серед мешканців міста щодо можливого перейменування двох районів міста — Малиновського та Суворовського. Опитування триватиме з 15 квітня до 29 квітня 2023 року на вебпорталі "Соціально активний громадянин".

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Під час електронного опитування одеські громадяни зможуть відповісти на питання, чи підтримують вони перейменування Малиновського району на Хаджибейський та Суворовського району на Пересипський, відповідаючи "Так" або "Ні".

Для участі в опитуванні допускаються лише члени територіальної громади м. Одеси, які на момент проведення опитування досягли 18 років та мають зареєстроване/задеклароване місце проживання/

Як взяти участь в опитуванні

Електронний сервіс "Громадське обговорення" є загальнодоступним та передбачає створення особистого онлайн-кабінету для здійснення процедури онлайн-опитування.

Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача із використанням електронної автентифікації користувача у сервісі електронної автентифікації інтегрованої системи електронної ідентифікації IDGOVUA за допомогою кваліфікованого електронного підпису (на файловому, хмарному чи інших захищених носіях), сервісу Дія.Підпис, BankID НБУ тощо та заповнення на вебпорталі додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:

дата народження;

адреса місця проживання;

контактні дані для зв’язку з користувачем:

а) адреса електронної пошти;

б) номер мобільного телефону.

Процес онлайн-голосування відображається в електронному сервісі "Громадське обговорення" в режимі реального часу.

Електронне опитування проводитиметься з 10:00 15 квітня 2023 року до 10:00 29 квітня 2023 року на вебпорталі Одеської міської ради "Соціально активний громадянин" за посиланням.

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