Понад 200 вулиць перейменують в Одесі
Перейменування вулиць в Одесі триває. Головна мета — позбавлення від імперського минулого, яке тягне нас назад.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Сьогодні Одеса та одесити обрали шлях позбавлення від імперського минулого, яке тягне нас назад. І пам’ятник Катерині — це лише один з елементів як декомунізація, деколонізація та перенесення з публічного простору всіх пам’ятників, пов’язаних з імперією.
На сьогодні вже прийнято рішення про перейменування більш ніж 200 вулиць. Про це сказав заступник Одеського міського голови Олег Бриндак.
"Наша задача — не знищити фізично пам’ятники, а щоб люди переосмислили ті стереотипи, на яких вони виховувалися. Що стосується перейменувань вулиць, то ми повертаємо наше історичне минуле і, звичайно, все що стосується героїки війни України знайде своє відображення в топоніміці та публічному просторі", — сказав Олег Бриндак.
Зазначимо, Одеська область на 6 місці за темпами декомунізації з початку повномасштабного вторгнення. В регіоні демонтували 35 об’єктів.
Нагадаємо, у парку Перемоги в Одесі замінили російські написи на українські. Це ще один крок до "декомунізації" міста.