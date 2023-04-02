Понад 200 вулиць перейменують в Одесі

В міській раді прийняли відповідні рішення

Перейменування вулиць в Одесі триває. Головна мета — позбавлення від імперського минулого, яке тягне нас назад.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Сьогодні Одеса та одесити обрали шлях позбавлення від імперського минулого, яке тягне нас назад. І пам’ятник Катерині — це лише один з елементів як декомунізація, деколонізація та перенесення з публічного простору всіх пам’ятників, пов’язаних з імперією.

На сьогодні вже прийнято рішення про перейменування більш ніж 200 вулиць. Про це сказав заступник Одеського міського голови Олег Бриндак.

"Наша задача — не знищити фізично пам’ятники, а щоб люди переосмислили ті стереотипи, на яких вони виховувалися. Що стосується перейменувань вулиць, то ми повертаємо наше історичне минуле і, звичайно, все що стосується героїки війни України знайде своє відображення в топоніміці та публічному просторі", — сказав Олег Бриндак.

Зазначимо, Одеська область на 6 місці за темпами декомунізації з початку повномасштабного вторгнення. В регіоні демонтували 35 об’єктів.

Нагадаємо, у парку Перемоги в Одесі замінили російські написи на українські. Це ще один крок до "декомунізації" міста.