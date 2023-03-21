В Одесі планують демонтувати два пам’ятники: про які саме йде мова

Доля одного з пам’ятників ще не вирішена

У Одесі було прийнято рішення про демонтаж меморіальної дошки Максиму Горькому. Відомо, що дошка знаходиться на будинку за адресою Ланжеронівський узвіз 2. Там письменник жив та працював у 1891 році.

Про це повідомляють на сторінці facebook в Декомунізація. Україна.

Життя Максима Горького в Одесі

Максим Горький (справжнє ім'я — Олексій Максимович Пешков) жив у Одесі з 1891 по 1895 роки. Цей період був досить важливим у житті письменника, оскільки саме в Одесі він розпочав свою літературну кар'єру та знайшов деякі ключові джерела натхнення для своїх творів.

Приїхавши до Одеси, Максим Горький жив у скромному помешканні в районі Фонтанки. В цей час він працював в редакції газети "Южный край", де його статті про життя місцевих робітників та безробітних привернули увагу читачів. Також в Одесі він знайшов друзів серед місцевих інтелектуалів та письменників, зокрема Олександра Корнійчука та Івана Нечуя-Левицького.

У цей період він написав кілька новел та романів, серед яких "Діти моря", "На дні" та "Троє". Усі ці твори відзначені реалістичним зображенням життя простих людей та відкритим підходом до проблем соціальної нерівності та безправ'я.

Також в Одесі Максим Горький зустрів свою майбутню дружину Катерину Павлову, яка стала його музою та натхненням для багатьох творів.

Демонтаж пам'ятника юному Леніну

Одночасно з демонтажем дошки Горького, буде розглянуто питання про демонтаж пам'ятника юному Леніну. Пам'ятник знаходиться на території однієї зі шкіл міста та також викликає багато негативних емоцій серед місцевих жителів.

Перейменування на Одещині

Нагадаємо, два райони Одеси планують перейменувати. Відтак замість Суворівського може з’явитись Пересипський, а замість Малиновського — Хаджибейський.

Також після онлайн-голосування серед мешканців Ізмаїла пройшла хвиля дерадянізації. Відтепер вулиця Толбухіна в місті матиме назву Захисників Зміїного, а вулиця Краснодонська — Героїв "Азовсталі". Це рішення закріплено міською радою Ізмаїла.

Нагадаємо, в Одеській області активно перейменовують не тільки вулиці, але й назви флоту, які пов'язані з радянським або російським минулим. У рамках декомунізації буксир "Емельян Пугачев" отримав нову назву. Тепер він називатиметься на честь великомученика Іоанна Сочавського.