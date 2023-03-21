В Одессе планируют демонтировать два памятника: о каких именно идет речь
В Одессе было принято решение о демонтаже мемориальной доски Максиму Горькому. Известно, что доска находится на доме по адресу Ланжероновский спуск 2. Там писатель жил и работал в 1891 году.
Об этом сообщают на странице facebook в Декоммунизации. Украина.
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Жизнь Максима Горького в Одессе
Максим Горький (настоящее имя Алексей Максимович Пешков) жил в Одессе с 1891 по 1895 годы. Этот период был очень важен в жизни писателя, поскольку именно в Одессе он начал свою литературную карьеру и нашел некоторые ключевые источники вдохновения для своих произведений.
Приехав в Одессу, Максим Горький жил в скромном доме в районе Фонтанки. В это время он работал в редакции газеты "Южный край", где его статьи о жизни местных и безработных привлекли внимание читателей. Также в Одессе он нашел друзей среди местных интеллектуалов и писателей, в частности, Александра Корнийчука и Ивана Нечуя-Левицкого.
В этот период он написал несколько новелл и романов, среди которых "Дети моря", "На дне" и "Трое". Все эти произведения отмечены реалистичным изображением жизни простых людей и открытым подходом к проблемам социального неравенства и бесправия.
Также в Одессе Максим Горький встретил свою будущую жену Екатерину Павлову, ставшую его музой и вдохновением для многих произведений.
Демонтаж памятника юному Ленину
Одновременно с демонтажем Горькой доски, будет рассмотрен вопрос о демонтаже памятника юному Ленину. Памятник находится на территории одной из школ города, а также вызывает много негативных эмоций среди местных жителей.
Переименование в Одесской области
Напомним, два района Одессы планируют переименовать. Следовательно, вместо Суворовского может появиться Пересипский, а вместо Малиновского — Хаджибейский.
Также после онлайн-голосования среди жителей Измаила прошла волна десоветизации. Теперь улица Толбухина в городе будет называться Защитников Змеиного , а улица Краснодонская - Героев "Азовстали". Это решение закреплено городским советом Измаила.
Напомним, в Одесской области активно переименовывают не только улицы, но и названия флота , связанные с советским или российским прошлым. В рамках декоммунизации буксир "Емельян Пугачев" получил новое название. Теперь он будет называться в честь великомученика Иоанна Сочавского.