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Более 200 улиц переименуют в Одессе

2 апреля 2023 20:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Более 200 улиц переименуют в Одессе
В городском совете приняли соответствующие решения
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Переименование улиц в Одессе продолжается. Главная цель — избавление от имперского прошлого, которое тянет нас обратно.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Сегодня Одесса и одесситы выбрали путь избавления от имперского прошлого, которое тянет нас обратно. И памятник Екатерине — лишь один из элементов как декоммунизация, деколонизация и перенос из публичного пространства всех памятников, связанных с империей.

На сегодняшний день уже принято решение о переименовании более 200 улиц. Об этом сказал заместитель Одесского городского головы Олег Брындак.

"Наша задача — не уничтожить физически памятники, а чтобы люди переосмыслили те стереотипы, на которых они воспитывались. Что касается переименований улиц, то мы возвращаем наше историческое прошлое и, конечно, все, что касается героики войны Украины, найдет свое отражение в топонимике и публичном пространстве" ,— сказал Олег Бриндак.

Отметим, Одесская область на 6-м месте по темпам декоммунизации с начала полномасштабного вторжения. В регионе было демонтировано 35 объектов.

Напомним, в парке Победы в Одессе заменили российские надписи украинскими. Это еще один шаг к "декоммунизации" города.

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