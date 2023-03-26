Одещина посіла 6 місце в країні за темпами декомунізації

Лідери декомунізації - Закарпатська, Львівська та Київська області

Одеська область на 6 місці за темпами декомунізації з початку повномасштабного вторгнення. В регіоні демонтували 35 об’єктів.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила ГО "Декомунізація.Україна".

"Підготували нову доволі цікаву статистику деколонізації. Кількість об'єктів (пам'ятники, погруддя, меморіальні дошки, серпи та молоти, радянські зірки), які було демонтовано в процесі деколонізації з 24.02.22 по сьогоднішній день в розрізі регіонів, згідно з нашими підрахунками. Найбільше демонтували об’єктів в Закарпатській області — 88. Найменше — в Херсонській, лише один",— йдеться у повідомленні.

Список областей і кількість

Закарпатська - 88

Львівська - 64

Київська - 60

Хмельницька - 47

Харківська - 39

Одеська - 35

Полтавська - 35

Івано-Франківська - 33

Тернопільська -28

Рівненська - 27

Дніпропетровська - 25

Чернівецька -19

Вінницька - 18

Кіровоградська - 17

Житомирська - 15

Черкаська - 15

Волинська -14

Миколаївська - 11

Сумська - 9

Чернігівська - 8

Донецька - 6

Запорізька - 3

Херсонська - 1

Декомунізація в Україні

Декомунізація — система заходів спрямована на знищення маркерів минулої доби, звільнення від впливу та наслідків комуністичної ідеології не лише в громадському побуті, але й усіх сферах життя країни та суспільства.

Процес декомунізації в Україні був запущений у 2015 році. Країна позбавлялася наслідків комуністичної ідеології вже не стихійними "ленінопадами", а офіційними демонтажами та перейменуваннями

Нагадаємо, в Одесі було прийнято рішення про демонтаж пам’ятника Максиму Горькому, що розташований в однойменний парку. Дане рішення ухвалили члени історико-топонімічної комісії.

Фото: Радіо Свобода