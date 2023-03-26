Одещина посіла 6 місце в країні за темпами декомунізації
Одеська область на 6 місці за темпами декомунізації з початку повномасштабного вторгнення. В регіоні демонтували 35 об’єктів.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила ГО "Декомунізація.Україна".
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"Підготували нову доволі цікаву статистику деколонізації. Кількість об'єктів (пам'ятники, погруддя, меморіальні дошки, серпи та молоти, радянські зірки), які було демонтовано в процесі деколонізації з 24.02.22 по сьогоднішній день в розрізі регіонів, згідно з нашими підрахунками. Найбільше демонтували об’єктів в Закарпатській області — 88. Найменше — в Херсонській, лише один",— йдеться у повідомленні.
Список областей і кількість
- Закарпатська - 88
- Львівська - 64
- Київська - 60
- Хмельницька - 47
- Харківська - 39
- Одеська - 35
- Полтавська - 35
- Івано-Франківська - 33
- Тернопільська -28
- Рівненська - 27
- Дніпропетровська - 25
- Чернівецька -19
- Вінницька - 18
- Кіровоградська - 17
- Житомирська - 15
- Черкаська - 15
- Волинська -14
- Миколаївська - 11
- Сумська - 9
- Чернігівська - 8
- Донецька - 6
- Запорізька - 3
- Херсонська - 1
Декомунізація в Україні
Декомунізація — система заходів спрямована на знищення маркерів минулої доби, звільнення від впливу та наслідків комуністичної ідеології не лише в громадському побуті, але й усіх сферах життя країни та суспільства.
Процес декомунізації в Україні був запущений у 2015 році. Країна позбавлялася наслідків комуністичної ідеології вже не стихійними "ленінопадами", а офіційними демонтажами та перейменуваннями
Нагадаємо, в Одесі було прийнято рішення про демонтаж пам’ятника Максиму Горькому, що розташований в однойменний парку. Дане рішення ухвалили члени історико-топонімічної комісії.
Фото: Радіо Свобода