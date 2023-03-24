Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі стане на один пам’ятник російському письменнику менше arrow

В Одесі стане на один пам’ятник російському письменнику менше

24 березня 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пам'ятник розташований в парку Горького
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі було прийнято рішення про демонтаж пам’ятника Максиму Горькому, що розташований в однойменний парку. Дане рішення ухвалили члени історико-топонімічної комісії.

Про це повідомляють на сторінці Декомунізація. Україна. 

Читайте також:

"Демонтаж, перенесення пам’ятника Горькому М. на інше місце буде здійснено відповідно до Законів України "Про охорону культурної спадщини" та "Про місцеве самоврядування"", — йдеться в повідомленні. 

демонтаж пам’ятника Максиму Горькому

Життя Максима Горького в Одесі

Максим Горький народився у Нижньому Новгороді в 1868 році, але він провів деякий час свого життя в Одесі. У 1891 році він переїхав до міста і проживав там протягом двох років.

Під час свого перебування в Одесі Горький зустрічався зі своїми літературними колегами та був активним учасником місцевого літературного життя. Він брав участь у виставках, читаннях і літературних зборах, де знайомився з іншими письменниками і літераторами. Також в Одесі Горький працював у газеті "Одесские новости", де публікував свої статті.

За словами самого Горького, Одеса дуже вплинула на його письменницький стиль. Місто надихало його на творчість і допомагало розвивати його талант. У Одесі Горький написав кілька своїх відомих творів, серед яких "На дне" та "Человек".

Нагадаємо, в Одесі було прийнято рішення про демонтаж меморіальної дошки Максиму Горькому. Відомо, що дошка знаходиться на будинку за адресою Ланжеронівський узвіз 2. Там письменник жив та працював у 1891 році. 

Одночасно з демонтажем дошки Горького, буде розглянуто питання про демонтаж пам'ятника юному Леніну. Пам'ятник знаходиться на території однієї зі шкіл міста та також викликає багато негативних емоцій серед місцевих жителів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:03 Легенда боксу зіштовхнула Усика і Ф'юрі лобами

Новина з відео

14:59 Зеленський виступив перед випускниками-нацгвардійцями: що сказав глава держави

14:55 Суд ухвалив вирок колишньому посадовцю Міноборони України за хабарництво

Новина з фото

14:50 Весняне аномальне потепління "змиє" дощами: несподіваний прогноз від Укргідрометцентру

Новина з відео

14:40 Пляжний сезон під забороною: експерти попереджають про високий ступінь замінованості

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:31 У Києві поліція відкрила справу проти переселенців, які викинули собаку з вікна

Новина з фото

14:28 Правоохоронці отримали від журналістів відео, які доводять звірства рф у Бучі

Новина з фото

14:22 "Його нагнули": Лобода розповіла про Кіркорова та дзвінки від російської влади

14:10 В Одеській області розпочалась перевірка доріг на готовність до літа

14:02 ​​​​​​​Радуцький розповів, скільки коштів потрібно для відновлення медичної системи після війни

Новина з відео

14:59 Зеленський виступив перед випускниками-нацгвардійцями: що сказав глава держави

Новина з відео

14:40 Пляжний сезон під забороною: експерти попереджають про високий ступінь замінованості

Новина з відео

14:01 Україна передала росії частину полонених окупантів без обміну: подробиці

Новина з відео

12:40 Флоту рф вже не так спокійно у своїй "тихій гавані", — Гуменюк

Новина з відео

12:27 Залужний згадав про ракетний удар по базі окупантів у Бердянську

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:26 Гурт Linkin Park презентував невидану раніше пісню, відеоряд до якої підібрав штучний інтелект

Новина з відео

12:10 "Зернова угода": рф намагається маніпулювати світом

Новина з відео

11:58 Солістка гурту KAZKA присвятила нову пісню своєму бойфренду та натякнула на весілля

Новина з відео

11:56 Співачка з окупованого Мелітополя зняла кліп на пісню "Парова машина"

Новина з відео

11:30 Зірка "Кварталу 95" зробив гучну заяву після виходу скандальної пісні "Дика Дичка"

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

Актуальне по темі

None 24 Березень 15:03

Легенда боксу зіштовхнула Усика і Ф'юрі лобами

None 24 Березень 14:59

Зеленський виступив перед випускниками-нацгвардійцями: що сказав глава держави

None 24 Березень 14:52

Суд ухвалив вирок колишньому посадовцю Міноборони України за хабарництво

None 24 Березень 14:45

Весняне аномальне потепління "змиє" дощами: несподіваний прогноз від Укргідрометцентру

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB