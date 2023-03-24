В Одесі стане на один пам’ятник російському письменнику менше

Пам'ятник розташований в парку Горького

В Одесі було прийнято рішення про демонтаж пам’ятника Максиму Горькому, що розташований в однойменний парку. Дане рішення ухвалили члени історико-топонімічної комісії.

Про це повідомляють на сторінці Декомунізація. Україна.

"Демонтаж, перенесення пам’ятника Горькому М. на інше місце буде здійснено відповідно до Законів України "Про охорону культурної спадщини" та "Про місцеве самоврядування"", — йдеться в повідомленні.

Життя Максима Горького в Одесі

Максим Горький народився у Нижньому Новгороді в 1868 році, але він провів деякий час свого життя в Одесі. У 1891 році він переїхав до міста і проживав там протягом двох років.

Під час свого перебування в Одесі Горький зустрічався зі своїми літературними колегами та був активним учасником місцевого літературного життя. Він брав участь у виставках, читаннях і літературних зборах, де знайомився з іншими письменниками і літераторами. Також в Одесі Горький працював у газеті "Одесские новости", де публікував свої статті.

За словами самого Горького, Одеса дуже вплинула на його письменницький стиль. Місто надихало його на творчість і допомагало розвивати його талант. У Одесі Горький написав кілька своїх відомих творів, серед яких "На дне" та "Человек".

Нагадаємо, в Одесі було прийнято рішення про демонтаж меморіальної дошки Максиму Горькому. Відомо, що дошка знаходиться на будинку за адресою Ланжеронівський узвіз 2. Там письменник жив та працював у 1891 році.

Одночасно з демонтажем дошки Горького, буде розглянуто питання про демонтаж пам'ятника юному Леніну. Пам'ятник знаходиться на території однієї зі шкіл міста та також викликає багато негативних емоцій серед місцевих жителів.