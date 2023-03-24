В Одесі стане на один пам’ятник російському письменнику менше
В Одесі було прийнято рішення про демонтаж пам’ятника Максиму Горькому, що розташований в однойменний парку. Дане рішення ухвалили члени історико-топонімічної комісії.
Про це повідомляють на сторінці Декомунізація. Україна.
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"Демонтаж, перенесення пам’ятника Горькому М. на інше місце буде здійснено відповідно до Законів України "Про охорону культурної спадщини" та "Про місцеве самоврядування"", — йдеться в повідомленні.
Життя Максима Горького в Одесі
Максим Горький народився у Нижньому Новгороді в 1868 році, але він провів деякий час свого життя в Одесі. У 1891 році він переїхав до міста і проживав там протягом двох років.
Під час свого перебування в Одесі Горький зустрічався зі своїми літературними колегами та був активним учасником місцевого літературного життя. Він брав участь у виставках, читаннях і літературних зборах, де знайомився з іншими письменниками і літераторами. Також в Одесі Горький працював у газеті "Одесские новости", де публікував свої статті.
За словами самого Горького, Одеса дуже вплинула на його письменницький стиль. Місто надихало його на творчість і допомагало розвивати його талант. У Одесі Горький написав кілька своїх відомих творів, серед яких "На дне" та "Человек".
Нагадаємо, в Одесі було прийнято рішення про демонтаж меморіальної дошки Максиму Горькому. Відомо, що дошка знаходиться на будинку за адресою Ланжеронівський узвіз 2. Там письменник жив та працював у 1891 році.
Одночасно з демонтажем дошки Горького, буде розглянуто питання про демонтаж пам'ятника юному Леніну. Пам'ятник знаходиться на території однієї зі шкіл міста та також викликає багато негативних емоцій серед місцевих жителів.