В Одессе станет на один памятник русскому писателю меньше
В Одессе было принято решение о демонтаже памятника Максиму Горькому, расположенному в одноимённом парке. Данное решение приняли члены историко-топонимической комиссии.
Об этом сообщают на странице Декоммунизация. Украина.
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"Демонтаж, перенос памятника Горькому М. на другое место будет осуществлен в соответствии с Законами Украины "Об охране культурного наследия" и "О местном самоуправлении"", — говорится в сообщении.
Жизнь Максима Горького в Одессе
Максим Горький родился в Нижнем Новгороде в 1868 году, но он провел некоторое время своей жизни в Одессе. В 1891 году он переехал в город и проживал там в течение двух лет.
Во время пребывания в Одессе Горький встречался со своими литературными коллегами и был активным участником местной литературной жизни. Он участвовал в выставках, чтениях и литературном собрании, где знакомился с другими писателями и литераторами. Также в Одессе Горький работал в газете "Одесские новости", где публиковал свои статьи.
По словам самого Горького, Одесса оказала большое влияние на его писательский стиль. Город вдохновлял его на творчество и помогал развивать его талант. В Одессе Горький написал несколько своих известных произведений, среди которых "На дне" и "Человек".
Напомним, в Одессе было принято решение о демонтаже мемориальной доски Максиму Горькому. Известно, что доска находится на доме по адресу Ланжероновский спуск 2. Там писатель жил и работал в 1891 году.
Одновременно с демонтажем Горькой доски, будет рассмотрен вопрос о демонтаже памятника юному Ленину. Памятник находится на территории одной из школ города, а также вызывает много негативных эмоций среди местных жителей.