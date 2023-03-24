В Одессе станет на один памятник русскому писателю меньше

Памятник расположен в парке Горького

В Одессе было принято решение о демонтаже памятника Максиму Горькому, расположенному в одноимённом парке. Данное решение приняли члены историко-топонимической комиссии.

Об этом сообщают на странице Декоммунизация. Украина.

"Демонтаж, перенос памятника Горькому М. на другое место будет осуществлен в соответствии с Законами Украины "Об охране культурного наследия" и "О местном самоуправлении"", — говорится в сообщении.

Жизнь Максима Горького в Одессе

Максим Горький родился в Нижнем Новгороде в 1868 году, но он провел некоторое время своей жизни в Одессе. В 1891 году он переехал в город и проживал там в течение двух лет.

Во время пребывания в Одессе Горький встречался со своими литературными коллегами и был активным участником местной литературной жизни. Он участвовал в выставках, чтениях и литературном собрании, где знакомился с другими писателями и литераторами. Также в Одессе Горький работал в газете "Одесские новости", где публиковал свои статьи.

По словам самого Горького, Одесса оказала большое влияние на его писательский стиль. Город вдохновлял его на творчество и помогал развивать его талант. В Одессе Горький написал несколько своих известных произведений, среди которых "На дне" и "Человек".

Напомним, в Одессе было принято решение о демонтаже мемориальной доски Максиму Горькому. Известно, что доска находится на доме по адресу Ланжероновский спуск 2. Там писатель жил и работал в 1891 году.

Одновременно с демонтажем Горькой доски, будет рассмотрен вопрос о демонтаже памятника юному Ленину. Памятник находится на территории одной из школ города, а также вызывает много негативных эмоций среди местных жителей.