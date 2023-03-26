Одесщина заняла 6-е место в стране по темпам декоммунизации

Лидеры декоммунизации – Закарпатская, Львовская и Киевская области

Одесская область на 6-м месте по темпам декоммунизации с начала полномасштабного вторжения. В регионе было демонтировано 35 объектов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила ОО "Декоммунизация.Украина".

"Подготовили новую достаточно интересную статистику деколонизации. Количество объектов (памятники, бюсты, мемориальные доски, серпы и молоты, советские звезды), которые были демонтированы в процессе деколонизации с 24.02.22 по сегодняшний день в разрезе регионов, согласно нашим подсчетами. Больше всего демонтировали объектов в Закарпатской области — 88. Меньше всего — в Херсонской, только один ", — говорится в сообщении.

Список областей и количество

Закарпатская – 88

Львовская - 64

Киевская – 60

Хмельницкая - 47

Харьковская - 39

Одесская - 35

Полтавская - 35

Ивано-Франковская - 33

Тернопольская -28

Ровенская - 27

Днепропетровская - 25

Черновицкая -19

Винницкая - 18

Кировоградская – 17

Житомирская – 15

Черкасская - 15

Волынская -14

Николаевская – 11

Сумская – 9

Черниговская – 8

Донецкая - 6

Запорожская - 3

Херсонская - 1

Декоммунизация в Украине

Декоммунизация — система мер, направленная на уничтожение маркеров прошедшего времени, освобождение от влияния и последствий коммунистической идеологии не только в общественном быту, но и во всех сферах жизни страны и общества.

Процесс декоммунизации в Украине был запущен в 2015 году. Страна лишалась последствий коммунистической идеологии уже не стихийными "ленинопадами", а официальными демонтажами и переименованиями.

Напомним, в Одессе было принято решение о демонтаже памятника Максиму Горькому, расположенном в одноимённом парке. Данное решение приняли члены историко-топонимической комиссии.

Фото: Радио Свобода