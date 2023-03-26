Одесщина заняла 6-е место в стране по темпам декоммунизации

Одесчина заняла 6-е место в стране по темпам декоммунизации
Одесская область на 6-м месте по темпам декоммунизации с начала полномасштабного вторжения. В регионе было демонтировано 35 объектов.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила ОО "Декоммунизация.Украина".
-
В Одессе срочно требуется донорская кровь группы 2 (+)
-
В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик
-
Что подготовили создатели шоу "Я люблю Украину" во втором выпуске
-
В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов
-
Маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут
-
Украина получила от Франции около 200 тонн энергетического оборудования
-
Украинские пограничники "приземлили" восемь вражеских БпЛА
-
В ближайшие три дня в Одессе прогнозируют желтый уровень опасности
-
"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж: первое фото
-
В скором времени Apple может представить второе поколение наушников AirPods Max
"Подготовили новую достаточно интересную статистику деколонизации. Количество объектов (памятники, бюсты, мемориальные доски, серпы и молоты, советские звезды), которые были демонтированы в процессе деколонизации с 24.02.22 по сегодняшний день в разрезе регионов, согласно нашим подсчетами. Больше всего демонтировали объектов в Закарпатской области — 88. Меньше всего — в Херсонской, только один ", — говорится в сообщении.
Список областей и количество
- Закарпатская – 88
- Львовская - 64
- Киевская – 60
- Хмельницкая - 47
- Харьковская - 39
- Одесская - 35
- Полтавская - 35
- Ивано-Франковская - 33
- Тернопольская -28
- Ровенская - 27
- Днепропетровская - 25
- Черновицкая -19
- Винницкая - 18
- Кировоградская – 17
- Житомирская – 15
- Черкасская - 15
- Волынская -14
- Николаевская – 11
- Сумская – 9
- Черниговская – 8
- Донецкая - 6
- Запорожская - 3
- Херсонская - 1
Декоммунизация в Украине
Декоммунизация — система мер, направленная на уничтожение маркеров прошедшего времени, освобождение от влияния и последствий коммунистической идеологии не только в общественном быту, но и во всех сферах жизни страны и общества.
Процесс декоммунизации в Украине был запущен в 2015 году. Страна лишалась последствий коммунистической идеологии уже не стихийными "ленинопадами", а официальными демонтажами и переименованиями.
Напомним, в Одессе было принято решение о демонтаже памятника Максиму Горькому, расположенном в одноимённом парке. Данное решение приняли члены историко-топонимической комиссии.
Фото: Радио Свобода