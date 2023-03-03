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Алеї в парку Перемоги Одеси назвуть на честь військових підрозділів

3 березня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Алеї в парку Перемоги Одеси назвуть на честь військових підрозділів
Відповідне рішення прийматимуть депутати міськради
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На засіданні історико-топонімічної комісії було прийнято рішення рекомендувати депутатам міськради дати назви алеям парка Перемоги. Їх планують назвати на честь військових підрозділів України, які вже рік боронять державу та охороняють наш спокій. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Як збираються назвати алеї

парк перемоги одеса

  • Алея прикордонників 
  • Алея Національної гвардії України
  • Алея Сил спеціальних операцій
  • Алея волонтерів
  • Алея сухопутних військ
  • Алея військово-морських сил
  • Алея десантно-штурмових військ
  • Алея сил територіальної оборони
  • Алея Національної поліції
  • Алея Повітряних сил

Перейменування на Одещині

Нагадаємо, два райони Одеси планують перейменувати. Відтак замість Суворівського може з’явитись Пересипський, а замість Малиновського — Хаджибейський. 

Також після онлайн-голосування серед мешканців Ізмаїлу пройшла хвиля дерадянізації. Відтепер вулиця Толбухіна в місті матиме назву Захисників Зміїного, а вулиця Краснодонська — Героїв "Азовсталі". Це рішення закріплено міською радою Ізмаїла. 

Нагадаємо, в Одеській області активно перейменовують не тільки вулиці, але й назви флоту, які пов'язані з радянським або російським минулим. У рамках декомунізації, буксир "Емельян Пугачев" отримав нову назву. Тепер він називатиметься на честь великомученика Іоанна Сочавського.

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