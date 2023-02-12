В Одесі у парку Шевченка з'явилася Юрта незламності: локація, час роботи, умови.

У "незламній" юрті можна буде скуштувати традиційні казахські страви

Перечекати відключення світла в автентичному та традиційному житлі народі Азії просто у парку. Після столиці, Харкова та Львова "незламна" юрта тепер в Одесі.

Про це розповіла заступниця директора Департаменту культури в Одеській області Ярослава Різникова в Facebook.

"Нарешті і в Одесі ми матимемо "Юрту незламності" від наших казахських друзів! Представники казахської діаспори розпочали роботи з її встановлення у парку ім.Т.Шевченка. "Юрта незламності" зроблена казахськими майстрами і вона повністю відповідає традиції будівництва цього комфортного пересувного будинку степових кочівників", — йдеться у дописі.

Відомо, що таке житло досить легко збирається і розбирається. Сама юрта зручна при перевезенні в'юком, завдяки тому, що складається з таких дерев'яних комплектуючих, як кереге, шанирак, уик, дерев'яних дверей та повстяного покриття.

Всередині на стіни юрти прикрасили ворсисті, товсті килими, які захищають від холоду. Кожен візерунок на килимах та навіть розташування дерев’яних основ споруди мають своє значення та символізм.

"Першу таку юрту поставили у Бучі. Далі були Київ, Харків, Львів. Ще одну юрту буде встановлено на Черкащині — у селі Моринці, де народився Тарас Шевченко, якого знають та шанують казахи", — зазначає Ярослава Різникова.

Загальна площа юрти, що встановлюється в парку Шевченка, майже 60 кв. метрів. Каркас дерев’яний — із верби, при зведенні не використано жодного цвяха, усі з’єднання шкіряні. В юрті можна буде зарядити телефони, зігрітися, відпочити, а також взяти участь у конкурсах та майстер-класах для дітей.

Сьогодні юрта вперше відкрилася для відвідування. Подальший графік роботи — з 9:00 по 19:00.

Де зарядити гаджет

Попит на відвідування пунктів незламності різко зростає після ракетних обстрілів чи аварій в енергосистемі. Нині у місті вже понад 300 пунктів, тож одесити під час відключення світла можуть комфортно працювати та заряджати телефони у таких центрах.

Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.

Нагадаємо, через дефіцит електроенергії одеські школярі вимушено відпочиватимуть до кінця тижня. Тим часом дитсадки відновлять роботу вже завтра.