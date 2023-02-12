Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі у парку Шевченка відкрилась "Юрта незламності" arrow

В Одесі у парку Шевченка відкрилась "Юрта незламності"

12 лютого 2023 16:40
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
В Одесі у парку Шевченка з'явилася Юрта незламності: локація, час роботи, умови.
У "незламній" юрті можна буде скуштувати традиційні казахські страви
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Перечекати відключення світла в автентичному та традиційному житлі народі Азії просто у парку. Після столиці, Харкова та Львова "незламна" юрта тепер в Одесі. 

Про це розповіла заступниця директора Департаменту культури в Одеській області Ярослава Різникова в Facebook.

Читайте також:

"Нарешті і в Одесі ми матимемо "Юрту незламності" від наших казахських друзів! Представники казахської діаспори розпочали роботи з її встановлення у парку ім.Т.Шевченка. "Юрта незламності" зроблена казахськими майстрами і вона повністю відповідає традиції будівництва цього комфортного пересувного будинку степових кочівників", — йдеться у дописі. 

Відомо, що таке житло досить легко збирається і розбирається. Сама юрта зручна при перевезенні в'юком, завдяки тому, що складається з таких дерев'яних комплектуючих, як кереге, шанирак, уик, дерев'яних дверей та повстяного покриття. 

Всередині на стіни юрти прикрасили ворсисті, товсті килими, які захищають від холоду. Кожен візерунок на килимах та навіть розташування дерев’яних основ споруди мають своє значення та символізм.

"Першу таку юрту поставили у Бучі. Далі були Київ, Харків, Львів. Ще одну юрту буде встановлено на Черкащині — у селі Моринці, де народився Тарас Шевченко, якого знають та шанують казахи", — зазначає Ярослава Різникова. 

Загальна площа юрти, що встановлюється в парку Шевченка, майже 60 кв. метрів. Каркас дерев’яний — із верби, при зведенні не використано жодного цвяха, усі з’єднання шкіряні. В юрті можна буде зарядити телефони, зігрітися, відпочити, а також взяти участь у конкурсах та майстер-класах для дітей.

Сьогодні юрта вперше відкрилася для відвідування. Подальший графік роботи — з 9:00 по 19:00.

Де зарядити гаджет

Попит на відвідування пунктів незламності різко зростає після ракетних обстрілів чи аварій в енергосистемі. Нині у місті вже понад 300 пунктів, тож одесити під час відключення світла можуть комфортно працювати та заряджати телефони у таких центрах.

Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок. 

Нагадаємо, через дефіцит електроенергії одеські школярі вимушено відпочиватимуть до кінця тижня. Тим часом дитсадки відновлять роботу вже завтра.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:04 На Херсонщині окупанти погрожують пенсіонерам припинити виплати без наявності паспорта рф

Новина з відео

19:00 Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

Ексклюзив

19:00 Одеса вдень та вночі — прекрасна: місто очима фотографа Новини.LIVE

19:00 Яке свято відзначають 13 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:48 Подоляк назвав три ключові рішення, щоб світ повернувся до стабільності

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:38 "Так було у КНДР та Південній Кореї": Томас Бах про заклик України ігнорувати росіян на Олімпіаді-24

18:32 Швейцарський банк заблокував російські активи на 19 млрд доларів: деталі

18:17 Помста США? У Китаї помітили невпізнаний летючий об'єкт

Новина з відео

18:15 Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров

18:07 У Туреччині заарештували 113 забудовників після землетрусу

Новина з відео

19:00 Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

Новина з відео

18:15 Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 лютого: Скорпіонам — не проявляти злість, Рибам — звільнити думки

Новина з відео

17:37 Ситуація на ЗАЕС погіршується і стає небезпечною, — Міненерго

Новина з відео

14:50 Виборів цього року не буде: для цього немає умов, — одеський політконсультант Владислав Станков

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:00 Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення

Новина з відео

12:43 Шикарний гол "Уніона" у ворота "РБ Лейпциг" злякав "Баварію": Берлін іде за чемпіонством

Новина з відео

10:52 У Раді готують поправку, яка дозволить призначати міністром оборони військового

Новина з відео

09:00 Перша поразка Вихриста на професійному ринзі: як програв українець

Новина з відео

06:30 "Марсель" переміг "Клермон": як зіграв Малиновський

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

Актуальне по темі

None 12 Лютий 19:04

На Херсонщині окупанти погрожують пенсіонерам припинити виплати без наявності паспорта рф

None 12 Лютий 18:59

Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

None 12 Лютий 18:28

Одеса вдень та вночі — прекрасна: місто очима фотографа Новини.LIVE

None 12 Лютий 10:48

Яке свято відзначають 13 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB