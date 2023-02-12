В Одессе в парке Шевченко появилась Юрта несокрушимости: локация, время работы, условия.

В "несокрушимой" юрте можно будет отведать традиционные казахские блюда

Переждать отключения света в аутентичном и традиционном жилье народа Азии прямо в парке. После столицы, Харькова и Львова "несокрушимая" юрта теперь в Одессе.

Об этом рассказала заместитель директора Департамента культуры в Одесской области Ярослава Резникова в Facebook.

"Наконец-то и в Одессе мы будем иметь "Юрту несокрушимости" от наших казахских друзей! Представители казахской диаспоры приступили к ее установке в парке им.Т.Шевченко. "Юрта несокрушимости" сделана казахскими мастерами и она полностью соответствует традиции строительства этого комфортного передвижного дома степных кочевников", — говорится в сообщении.

Такое жилище достаточно просто собирается и разбирается. Сама юрта удобна при перевозке вьюком благодаря тому, что состоит из таких деревянных комплектующих, как кереге, шанирак, уик, деревянной двери и войлочного покрытия.

Внутри на стены юрты украсили ворсистые, толстые ковры, защищающие от холода. Каждый узор на коврах и даже расположение деревянных оснований сооружения имеют свое значение и символизм.

"Первую такую юрту поставили в Буче. Дальше были Киев, Харьков, Львов. Еще одна юрта будет установлена в Черкасской области — в селе Моринцы, где родился Тарас Шевченко, которого знают и уважают казахи", — отмечает Ярослава Резникова.

Общая площадь юрты, устанавливаемая в парке Шевченко, составляет почти 60 кв. метров. Каркас деревянный — из ивы, при возведении не использован ни один гвоздь, все соединения кожаные. В юрте можно будет зарядить телефоны, согреться, отдохнуть, а также поучаствовать в конкурсах и мастер-классах для детей.

Сегодня юрта впервые открылась для посещения. Дальнейший график работы – с 9:00 по 19:00.

Где зарядить гаджет

Спрос на посещение пунктов несокрушимости резко растет после ракетных обстрелов или аварий в энергосистеме. В городе уже более 300 пунктов, поэтому одесситы при отключении света могут комфортно работать и заряжать телефоны в таких центрах.

Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, которая постоянно дополняется фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.

Напомним, из-за дефицита электроэнергии одесские школьники вынуждены будут отдыхать до конца недели. Тем временем детсады возобновят работу уже завтра.