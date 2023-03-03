Аллеи в парке Победы Одессы назовут в честь военных подразделений

Соответствующее решение будут принимать депутаты горсовета

На заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета дать названия аллеям парка Победы. Их планируют назвать в честь военных подразделений Украины, которые уже год защищают государство и охраняют наш покой.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Как собираются назвать аллеи

Аллея пограничников

Аллея Национальной гвардии Украины

Аллея Сил специальных операций

Аллея волонтеров

Аллея сухопутных войск

Аллея военно-морских сил

Аллея десантно-штурмовых войск

Аллея сил территориальной обороны

Аллея Национальной полиции

Аллея Воздушных сил

Переименование в Одесской области

Напомним, два района Одессы планируют переименовать. Следовательно, вместо Суворовского может появиться Пересипский, а вместо Малиновского — Хаджибейский.

Также после онлайн-голосования среди жителей Измаила прошла волна десоветизации. Теперь улица Толбухина в городе будет называться Защитников Змеиного, а улица Краснодонская — Героев "Азовстали". Это решение закреплено городским советом Измаила.

Напомним, в Одесской области активно переименовывают не только улицы, но и названия флота, связанные с советским или российским прошлым. В рамках декоммунизации буксир "Емельян Пугачев" получил новое название. Теперь он будет называться в честь великомученика Иоанна Сочавского.