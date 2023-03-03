Аллеи в парке Победы Одессы назовут в честь военных подразделений
На заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета дать названия аллеям парка Победы. Их планируют назвать в честь военных подразделений Украины, которые уже год защищают государство и охраняют наш покой.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Как собираются назвать аллеи
- Аллея пограничников
- Аллея Национальной гвардии Украины
- Аллея Сил специальных операций
- Аллея волонтеров
- Аллея сухопутных войск
- Аллея военно-морских сил
- Аллея десантно-штурмовых войск
- Аллея сил территориальной обороны
- Аллея Национальной полиции
- Аллея Воздушных сил
Переименование в Одесской области
Напомним, два района Одессы планируют переименовать. Следовательно, вместо Суворовского может появиться Пересипский, а вместо Малиновского — Хаджибейский.
Также после онлайн-голосования среди жителей Измаила прошла волна десоветизации. Теперь улица Толбухина в городе будет называться Защитников Змеиного, а улица Краснодонская — Героев "Азовстали". Это решение закреплено городским советом Измаила.
Напомним, в Одесской области активно переименовывают не только улицы, но и названия флота, связанные с советским или российским прошлым. В рамках декоммунизации буксир "Емельян Пугачев" получил новое название. Теперь он будет называться в честь великомученика Иоанна Сочавского.