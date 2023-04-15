В Одессе стартует опрос о переименовании двух районов: как проголосовать

Женщина сидит за компьютером. Фото: pxhere

Одесский городской совет начинает опрос среди жителей города о возможном переименовании двух районов города — Малиновского и Суворовского. Опрос продлится с 15 апреля по 29 апреля 2023 года на веб-портале "Социально активный гражданин".

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Во время электронного опроса одесские граждане смогут ответить на вопрос, поддерживают ли они переименование Малиновского района в Хаджибейский и Суворовский район в Пересыпский, отвечая "Да" или "Нет".

Для участия в опросе допускаются только члены территориального общества г. Одессы, которые на момент проведения опроса достигли 18 лет и имеют зарегистрированное/задекларированное место жительства/

Как принять участие в опросе

Электронный сервис "Общественное обсуждение" общедоступно и предполагает создание личного онлайн-кабинета для осуществления процедуры онлайн-опроса.

Для создания онлайн-кабинета на веб-портале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной аутентификации пользователя в сервисе электронной аутентификации интегрированной системы электронной идентификации IDGOVUA с помощью квалифицированной электронной подписи (на файловой, облачной или других защищенных носителях) и сервиса "Дія" на веб-портале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

дата рождения;

адрес места жительства;

контактные данные для связи с пользователем:

а) адрес электронной почты;

б) номер мобильного телефона.

Процесс онлайн-голосования отображается в электронном сервисе "Общественное обсуждение" в режиме реального времени.

Электронный опрос будет проводиться с 10:00 15 апреля 2023 до 10:00 29 апреля 2023 на веб-портале Одесского городского совета "Социально активный гражданин" по ссылке.

Одесса и одесситы выбрали путь избавления от имперского прошлого, которое тянет нас обратно. И памятник Екатерине — лишь один из таких элементов, как декоммунизация, деколонизация и перенос из публичного пространства всех памятников, связанных с империей. Недавно было принято решение о переименовании более 200 улиц.