Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одессе стартует опрос о переименовании двух районов: как проголосовать arrow

В Одессе стартует опрос о переименовании двух районов: как проголосовать

15 апреля 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе стартует опрос о переименовании двух районов: как проголосовать
Женщина сидит за компьютером. Фото: pxhere
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский городской совет начинает опрос среди жителей города о возможном переименовании двух районов города — Малиновского и Суворовского. Опрос продлится с 15 апреля по 29 апреля 2023 года на веб-портале "Социально активный гражданин".

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Во время электронного опроса одесские граждане смогут ответить на вопрос, поддерживают ли они переименование Малиновского района в Хаджибейский и Суворовский район в Пересыпский, отвечая "Да" или "Нет".

Для участия в опросе допускаются только члены территориального общества г. Одессы, которые на момент проведения опроса достигли 18 лет и имеют зарегистрированное/задекларированное место жительства/

Как принять участие в опросе

Электронный сервис "Общественное обсуждение" общедоступно и предполагает создание личного онлайн-кабинета для осуществления процедуры онлайн-опроса.

Для создания онлайн-кабинета на веб-портале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной аутентификации пользователя в сервисе электронной аутентификации интегрированной системы электронной идентификации IDGOVUA с помощью квалифицированной электронной подписи (на файловой, облачной или других защищенных носителях) и сервиса "Дія" на веб-портале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

  • дата рождения;
  • адрес места жительства;
  • контактные данные для связи с пользователем:
    а) адрес электронной почты;
    б) номер мобильного телефона.

Процесс онлайн-голосования отображается в электронном сервисе "Общественное обсуждение" в режиме реального времени.

Электронный опрос будет проводиться с 10:00 15 апреля 2023 до 10:00 29 апреля 2023 на веб-портале Одесского городского совета "Социально активный гражданин" по ссылке.

Одесса и одесситы выбрали путь избавления от имперского прошлого, которое тянет нас обратно. И памятник Екатерине — лишь один из таких элементов, как декоммунизация, деколонизация и перенос из публичного пространства всех памятников, связанных с империей. Недавно было принято решение о переименовании более 200 улиц.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB