Переименование районов в Одессе: какие названия лидируют
В Одессе идет голосование по переименованию районов. За 5 дней до завершения появились лидеры новых названий.
Об этом сообщает платформа "Социально активный гражданин".
Большинство из тех, кто принял участие в электронном голосовании, поддержали переименование двух районов: Малиновского в Хаджибейский, а Суворовского в Пересыпский.
Результаты опроса по состоянию на утро 24 апреля
Переименовать Малиновский район в Хаджибейский: проголосовали 3705 одесситов, из которых 2221 за переименование, 1484 высказались против.
Что касается переименования Суворовского района в Пересыпский, то здесь всего проголосовало 3918 одесситов, из которых 2302 высказались за, а 1616 против.
Отметим, голосование будет продолжаться до 10:00 29 апреля.
Напомним, в Одессе продолжается опрос по переименованию улиц города. Смена названий топонимических объектов связана с борьбой с советским прошлым.
Присоединиться к опросу можно по ссылке и перейти в раздел веб-портала в специальном электронном сервисе "Общественное обсуждение". Процесс электронного опроса отображается в режиме реального времени.