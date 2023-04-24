Переименование районов в Одессе: какие названия лидируют

Одесситы могут присоединиться к голосованию. Фото: Новини.LIVE

В Одессе идет голосование по переименованию районов. За 5 дней до завершения появились лидеры новых названий.

Об этом сообщает платформа "Социально активный гражданин".

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Большинство из тех, кто принял участие в электронном голосовании, поддержали переименование двух районов: Малиновского в Хаджибейский, а Суворовского в Пересыпский.

Результаты опроса по состоянию на утро 24 апреля

Переименовать Малиновский район в Хаджибейский: проголосовали 3705 одесситов, из которых 2221 за переименование, 1484 высказались против.

Что касается переименования Суворовского района в Пересыпский, то здесь всего проголосовало 3918 одесситов, из которых 2302 высказались за, а 1616 против.

Отметим, голосование будет продолжаться до 10:00 29 апреля.

Напомним, в Одессе продолжается опрос по переименованию улиц города. Смена названий топонимических объектов связана с борьбой с советским прошлым.

Присоединиться к опросу можно по ссылке и перейти в раздел веб-портала в специальном электронном сервисе "Общественное обсуждение". Процесс электронного опроса отображается в режиме реального времени.