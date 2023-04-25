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В Одесі стартувало опитування щодо перейменування вулиць: як долучитися

25 квітня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі стартувало опитування щодо перейменування вулиць
Вказівник на вулицю Пушкінську. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 25 квітня, в Одесі стартувало голосування про перейменування вулиць. У місті планують позбавитися від російських найменувань.

Про це повідомляє платформа "Соціально активний громадянин".

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"З 25 квітня до 25 червня проходить електронне громадське обговорення з питань перейменування об'єктів топоніміки Одеси", — йдеться в повідомленні. 

Як проголосувати

Електронний сервіс є загальнодоступним та передбачає створення особистого онлайн-кабінету для здійснення процедури онлайн-опитування.

Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача із використанням електронної автентифікації користувача у сервісі електронної автентифікації інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA за допомогою кваліфікованого електронного підпису (на файловому, хмарному чи інших захищених носіях), сервісу Дія.Підпис, BankID НБУ тощо та заповнення на вебпорталі додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:

  • дата народження;
  • адреса місця проживання;
  • контактні дані для зв’язку з користувачем:
    а) адреса електронної пошти;
    б) номер мобільного телефону.

Процес онлайн-голосування відображається в електронному сервісі "Громадське обговорення" в режимі реального часу. Долучитися до опитування можна за посиланням.

Нагадаємо, в Одесі триває голосування з перейменування районів. За 5 днів до його завершення з’явилися лідери нових назв.

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