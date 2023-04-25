В Одессе стартовал опрос по переименованию улиц

Указатель на улицу Пушкинскую. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 25 апреля, в Одессе стартовало голосование о переименовании улиц. В городе планируют избавиться от русских наименований.

Об этом сообщает платформа "Социально активный гражданин".

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"С 25 апреля по 25 июня проходит электронное общественное обсуждение по вопросам переименования объектов топонимики Одессы", — говорится в сообщении.

Как проголосовать

Электронный сервис общедоступен и предполагает создание личного онлайн-кабинета для осуществления процедуры онлайн-опроса.

Для создания онлайн-кабинета на вебпортале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной аутентификации пользователя в сервисе электронной аутентификации интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи (на файловой, облачной или других защищенных носителях), сервиса Действие. НБУ и т.п. и заполнение на вебпортале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

дата рождения;

адрес места жительства;

контактные данные для связи с пользователем:

а) адрес электронной почты;

б) номер мобильного телефона.

Процесс онлайн-голосования отображается в электронном сервисе "Общественное обсуждение" в режиме реального времени. Присоединиться к опросу можно по ссылке.

Напомним, в Одессе идет голосование по переименованию районов. За 5 дней до завершения появились лидеры новых названий.