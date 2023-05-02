Аллеи в парке Победы получат названия: в Одессе завершилось голосование о переименовании улиц

Парк Победы в Одессе. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Украинские Герои вместо Александровского проспекта и площадь Белой Акации перед Одесским театром музыкальной комедии — это всего несколько изменений, которые планируются в Одессе. Последний опрос о переименовании улиц города вызвал оживленные дискуссии, однако большинство из предложенных изменений были поддержаны общиной.

Об этом Новини.LIVE узнало из результатов голосования на портале "Социально активный гражданин".

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В частности, почти 80% опрошенных проголосовали за переименование Курганской улицы на Курганную и более 80% отдали свой голос за переименование Брестской в Берестейскую. Большинство опрошенных также высказались за переименование тупика Байкал на Калиновую улицу.

На заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета дать названия аллеям парка Победы. Их планируют назвать в честь военных подразделений Украины, уже год защищающих государство и охраняющих наш покой. Люди поддержали такую инициативу и более 77% отдали свой голос "за".

Переименование парка в Одессе. Фото: скриншот / citizen.omr.gov.ua

Следовательно, в парке Победы, 11 аллей получат названия военных подразделений и служб безопасности: Сил специальных операций, Пограничников, Сухопутных войск, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Национальной гвардии, Сил территориальной обороны, Национальной полиции, Волонтеров, Разведчиков.

Напомним, в Одессе завершился опрос горожан по переименованию двух районов. В последние дни голосования динамика начала меняться в другую сторону. Подробности голосования читайте в материале Новини.LIVE.